Герцогське подружжя заперечує всі звинувачення.

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Працівники Букінгемського палацу звинувачують Меган Маркл у булінгу. Про це пише Page Six.

Валентин Лоу, автор книги "Придворні: інтриги, амбіції та владні гравці, що стоять за домом Віндзорів", розповідає, що працівники палацу, які звільнилися, стверджуючи, що над ними знущалася дружина принца Гаррі, продовжують наполягати на своєму.

"Люди, з якими я спілкувався, абсолютно досі дотримуються своєї історії, стверджуючи, що Меган знущалася над ними", – каже він.

"Звичайно, я не можу говорити про це правду, тому що мене не було в кімнаті і я не чув позиції Меган. Але мої джерела все ще дотримуються своєї історії", — додає королівський біограф.

За кілька днів до скандальної зустрічі Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі у 2021 році лондонська газета Times стверджувала, що герцогиня Сассекська іноді доводила співробітників до сліз, поки жила в Кенсінгтонському палаці.

Британська газета повідомила, що двоє старших співробітників палацу нібито були змушені звільнитися з роботи.

[ + – ] Меган Маркл

Пізніше Букінгемський палац оголосив, що розпочне розслідування, але результати не будуть оприлюднені.

"Вони не хочуть влаштовувати ще одну сварку з Гаррі та Меган, це цілком очевидно", — теоретизує Лоу. "[The Palace] отримав багато критики від нас, засобів масової інформації, за те, що він не оприлюднив це".

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Королівське подружжя, яке пішло з посади старших членів королівської родини в січні 2020 року, рішуче заперечує звинувачення.

Нагадаємо, принц Гаррі розповів про пристрасну ніч у готелі з коханою в день роковин смерті матері.

Також Фокус писав про те, що не так з постійними одкровеннями принца Гаррі та Меган Маркл.