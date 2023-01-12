Принц Гаррі розповів про пристрасну ніч з Меган Маркл у день роковин смерті матері

Автор книги "Запасний" пригадав, як починалися їхні стосунки з американською акторкою.

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Принц Гаррі розповів про пристрасну ніч з Меган Маркл у роковини смерті принцеси Діани. Про це пише Page Six.

Влітку 2016 року син короля Карла ІІІ та американська акторка зустрілися у Лондоні після тривалої розлуки. Закохані провели ніч у готелі Soho House. Втім, найцікавішою деталлю стала дата побачення — день роковин смерті матері герцога, принцеси Діани.

Автор скандальних мемуарів згадує, як "затаївши подих" чекав біля кімнати, поки Меган не відчинила двері і "не затягла його всередину".

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Я хотів би сказати, що ми повісили на двері табличку "Не турбувати". Але я не думаю, що на це був час", — зізнається принц Гаррі.

Також син покійної принцеси Діани в подробицях розповів, як його кохана прилетіла до столиці королівства, щоб зустрітися з ним у день роковин смерті матері, як вона написала йому, що дісталася Великобританії, коли він покладав квіти на могилу принцеси Діани разом зі старшим братом, як він повернувся до Лондона і зустрівся з нею того дня.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

У біографічній книзі "Запасний" принц Гаррі розповів скандальні подробиці життя в Букінгемському палаці. Зокрема про бійку з братом, напружені стосунки з братом та багато чого іншого.

Нагадаємо, принц Гаррі стверджує, що королівська родина не запросила його на приватний літак у день смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022.

Також Фокус писав про рекорд біографічної книги принца Гаррі в перший день появи у продажу.