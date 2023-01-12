Мемуари принца Гаррі стали найбільш продаваною науково-популярною книгою в історії Великобританії

Кілька магазинів у королівстві відкрилися опівночі, щоб продавати примірники завзятим шанувальникам роялів.

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Скандальні мемуари принца Гаррі "Запасний" стали найбільш продаваною науково-популярною книгою в історії Великобританії. Про це пише Daily Mail.

Першого ж дня після випуску було продано 400 тисяч книг. Ці цифри включають як книги в твердій обкладинці, так і електронні та аудіоверсії.

Після тижнів ажіотажу та витоків скандальних подробиць про життя королівської родини Великобританії читачі отримали можливість самі оцінити книгу герцога Сассекського, коли вона надійшла в продаж по всьому світу 10 січня 2023.

Видавець книги сказав, що "Spare" продали у сумі 400 000 примірників у Великобританії у всіх форматах — у твердій обкладинці, в електронних та аудіо — ще у перший день.

"Наскільки нам відомо, єдині книги, які продалися більше за перший день, — це ті, в яких знявся інший Гаррі [Поттер]", — сказав Ларрі Фінлей, керівний директор Transworld Penguin Random House.

Кілька магазинів у Великобританії відкрилися опівночі, щоб продавати примірники завзятим королівським шанувальникам і просто охочим.

Багато хто сказав, що хоче сформувати власну думку про книгу після кількох днів дебатів на новинних сайтах і телебаченні.

"Мені дуже приємно почути про життя принца Гаррі від принца Гаррі", — сказала Сара Накана, геодезист, яка купила книгу на вокзалі в столиці королівства.

[ + – ] Книга принца Гаррі "Запасний"

Нагадаємо, що не так з постійними одкровеннями герцогів Сассекських.

Також Фокус писав про меми, які одразу почали створювати користувачі мережі після прочитання скандальних одкровень принца Гаррі.