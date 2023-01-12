Мемуары принца Гарри стали самой продаваемой научно-популярной книгой в истории Великобритании

Несколько магазинов в королевстве открылись в полночь, чтобы продавать экземпляры поклонникам роялов.

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Скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" стали самой продаваемой научно-популярной книгой в истории Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

В первый же день после выпуска было продано 400 тысяч книг. Эти цифры включают как книги в твердом переплете, так и электронные и аудиоверсии.

После недель ажиотажа и утечек скандальных подробностей о жизни королевской семьи Великобритании читатели получили возможность сами оценить книгу герцога Сассекского, когда она поступила в продажу по всему миру 10 января 2023 года.

Издатель книги сказал, что "Spare" продали в сумме 400 000 экземпляров в Великобритании во всех форматах — в твердой обложке, в электронных и аудио — еще в первый день.

"Насколько нам известно, единственные книги, которые продались больше первого дня, — это те, в которых снялся другой Гарри [Поттер]", — сказал Ларри Финлей, управляющий директор Transworld Penguin Random House.

Несколько магазинов в Великобритании открылись в полночь, чтобы продавать экземпляры упорным королевским поклонникам и просто желающим.

Многие сказали, что хотят сформировать собственное мнение о книге после нескольких дней дебатов на новостных сайтах и телевидении.

"Мне очень приятно услышать о жизни принца Гарри от принца Гарри", — сказала Сара Накана, геодезист, купившая книгу на вокзале в столице королевства.

[ + – ] Книга принца Гарри "Запасной"

Напомним, что не столько с постоянными откровениями герцогов Сассекских.

Также Фокус писал о мемах, которые сразу начали создавать пользователи Сети после прочтения скандальных откровений принца Гарри.