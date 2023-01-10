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Стиль жизни

"Талибы сами застрелились": В Сети создают мемы о скандальных мемуарах принца Гарри

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Фото: Getty Images | Принц Гарри

После опубликования отрывков книги в Twitter даже создали хэштег, которым просят герцога "закрыть рот".

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В Сети начали активно создавать мемы о скандальных мемуарах принца Гарри.

После опубликования интереснейших отрывков биографической книги "Запасной" герцога Сассекского на него полился шквал хейта, поскольку пользователи Сети считают откровения сына Карла ІІІ чрезмерными. В Twitter даже создали хэштег, которым просят принца Гарри "закрыть рот".

Кроме того, креативные пользователи начали создавать мемы. В частности, об одних из самых скандальных эпизодов мемуаров — об употреблении принцем Гарри кокаина, убийстве 25 талибов и потере девственности в поле за пабом со старшей за герцога женщиной.

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Также фанаты королевской семьи Великобритании представили, как принц Уильям говорит младшему брату знаменитую фразу из "Бойцовского клуба", только просит его не выносить на публику то, что было в королевском бойцовском клубе.

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В частности, пользователи Сети вспомнили скандалы с расистскими высказываниями в королевской семье относительно будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. А также пошутили о том, как герцогским супругам с многочисленным состоянием "трудно живется".

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Кроме этого, книгу принца Гарри сравнили с рассказами светской львицы Пэрис Хилтон. А некоторые пользователи даже решили, что герцог Сассекский чем-то похож на Гарри Поттера.

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Много внимания уделили также вопросу убийства принцем Гарри 25 талибов.

"Оказывается, Гарри не застрелил 25 талибов. Он собрал их вместе и несколько часов рассказывал, насколько тяжела у него жизнь… они сами застрелились", — пишут креативные пользователи Сети.

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Напомним, принц Гарри публично обидел Камиллу Паркер-Боулз.

Также Фокус писал о том, что не так с чрезмерными откровениями принца Гарри и его супруги.