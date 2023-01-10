"Талибы сами застрелились": В Сети создают мемы о скандальных мемуарах принца Гарри

После опубликования отрывков книги в Twitter даже создали хэштег, которым просят герцога "закрыть рот".

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В Сети начали активно создавать мемы о скандальных мемуарах принца Гарри.

После опубликования интереснейших отрывков биографической книги "Запасной" герцога Сассекского на него полился шквал хейта, поскольку пользователи Сети считают откровения сына Карла ІІІ чрезмерными. В Twitter даже создали хэштег, которым просят принца Гарри "закрыть рот".

Кроме того, креативные пользователи начали создавать мемы. В частности, об одних из самых скандальных эпизодов мемуаров — об употреблении принцем Гарри кокаина, убийстве 25 талибов и потере девственности в поле за пабом со старшей за герцога женщиной.

Также фанаты королевской семьи Великобритании представили, как принц Уильям говорит младшему брату знаменитую фразу из "Бойцовского клуба", только просит его не выносить на публику то, что было в королевском бойцовском клубе.

В частности, пользователи Сети вспомнили скандалы с расистскими высказываниями в королевской семье относительно будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. А также пошутили о том, как герцогским супругам с многочисленным состоянием "трудно живется".

Кроме этого, книгу принца Гарри сравнили с рассказами светской львицы Пэрис Хилтон. А некоторые пользователи даже решили, что герцог Сассекский чем-то похож на Гарри Поттера.

Много внимания уделили также вопросу убийства принцем Гарри 25 талибов.

"Оказывается, Гарри не застрелил 25 талибов. Он собрал их вместе и несколько часов рассказывал, насколько тяжела у него жизнь… они сами застрелились", — пишут креативные пользователи Сети.

Напомним, принц Гарри публично обидел Камиллу Паркер-Боулз.

Также Фокус писал о том, что не так с чрезмерными откровениями принца Гарри и его супруги.