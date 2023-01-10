Принц Гарри публично оскорбил жену отца

Герцог считает, что особенно опасной королеву-консорта делали ее связи с прессой.

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Герцог Сассекский Гарри публично оскорбил жену своего отца, королеву-консорта Камиллу Паркер-Боулз. Об этом пишет Сosmopolitan.

В новом интервью, посвященном выходу скандальных мемуаров, младший сын Карла ІІІ оскорбил его возлюбленную.

Автор книги "Запасной" заявил, что Камилла Паркер-Боулз сливала личную информацию, чтобы подружиться с таблоидами и восстановить свою репутацию. По мнению герцога Сассекского, жена отца была вынуждена "реабилитировать свой имидж злодейки".

В частности, принц Гарри считает, что особенно опасной королеву-консорта делали ее связи с прессой.

"Если попадание на первые полосы, положительные заголовки и позитивные истории улучшат твое положение и повысят шансы на то, что общественность примет тебя как монарха, то ты будешь это делать", — рассказывает сын покойной принцессы Дианы.

[ + – ] Принц Гарри дал новое скандальное интервью

В своих мемуарах о жизни в Букингемском дворце принц Гарри рассказывает о смерти матери, драках с братом и недоразумениях с отцом. По словам герцога, после похорон принцессы Дианы король Карл III даже не обнял младшего сына.

В последнее время принц Гарри также обнародовал ряд скриншотов переписок с членами королевской семьи Великобритании, чем окончательно разрушил отношения с родственниками в Европе.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри с братом просили отца не жениться на Камилле.

Также Фокус писал о желании Камиллы Паркер-Боулз и Карла ІІІ изменить имя Кейт Миддлтон.