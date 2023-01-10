Король Карл III и Камилла Паркер-Боулз хотели изменить имя Кейт Миддлтон

Раскрыты новые детали жизни в Букингемском дворце.

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Король Великобритании Карл III и его жена, королева-консорт Камилла, хотели изменить имя Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Опубликованы новые отрывки скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной", в которых герцог Сассекский открывает новые детали жизни в Букингемском дворце.

Оказалось, что британский монарх и его возлюбленная были недовольны тем, что в королевской семье очень много имен начинаются с буквы "С" ("Charles", "Camilla", "Catherine"). Поэтому Карл III и Камилла Паркер-Боулз предлагали жене принца Уильяма вместо своего имени использовать форму "Katherine".

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

Судя по всему, предложение монарха было отклонено, ведь принцесса Уэльская продолжает пользоваться своим именем. Напротив, ранее сообщалось, что возлюбленная старшего сына британского короля не любит, когда ее называют сокращенной формой имени, а предпочитает "Кэтрин".

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty

Также в своих скандальных мемуарах принц Гарри рассказал о ссорах со старшим братом, смерти матери, недоразумениях между его женой и Кейт Миддлтон.

Напомним, принц Гарри рассказал, когда последний раз общался с отцом и братом.

Также Фокус писал о том, как покойная принцесса Диана отреагировала бы на ссоры своих сыновей.