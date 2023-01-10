Принц Гарри представил реакцию принцессы Дианы на его ссоры с братом

После выхода скандальных мемуаров стало известно, что принц Уильям и принц Гарри подрались из-за Меган Маркл.

Related video

Принц Гарри представил реакцию своей покойной матери, принцессы Дианы, на его ссоры с братом Уильямом. Об этом пишет New York Post.

Герцог Сассекский сказал в еще одном интервью, что его покойная мама была бы с "разбитым сердцем" от того, что принц Уильям "предал" младшего брата.

"Мне кажется, она была бы опечалена", — отметил 38-летний герцог Майклу Страхану в эфире "Доброе утро, Америка", когда его спросили, как бы его мама чувствовала себя, узнав о полном разрыве его когда-то тесной связи со старшим братом.

"Я думаю, что она была бы разбита горем, когда все закончилось там, где это закончилось", — добавил "запасной".

Также принц Гарри предположил, что именно его маме было бы больно видеть, как 40-летний наследник Уильям позволил своим пиарщикам до бесконечности "громить Гарри и его жену Меган Маркл надуманными историями".

[ + – ] Принцесса Диана и Карл III с сыновьями Фото: Getty Images

"Мы с Уильямом заключили соглашение, что несмотря ни на что, мы никогда не позволим офисам воевать друг против друга", — сказал младший сын принцессы Дианы, ответив "да", когда его спросили, считает ли он, что его брат "нарушил эту "сделку".

В редкий момент самопринятия Гарри признал, что "без сомнения" он "уверен", что несет по крайней мере определенную ответственность за разрыв его отношений с братом.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: UK Press

"Но чего люди не знают, так это тех усилий, которые я приложил, чтобы решить это приватно, как с моим братом, так и с моим отцом", — добавил муж Меган Маркл.

После выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной" стало известно, что однажды братья подрались из-за жены принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри попросил жену сделать легкий макияж перед встречей с отцом.

Также Фокус писал о том, общается ли сейчас принц Гарри с отцом и братом.