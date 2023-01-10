Принц Гарри признался, общается ли сейчас с братом и отцом

После выхода скандального сериала и мемуаров герцогов Сассекских отношения между ними и королевской семьей стали еще более напряженными.

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Стало известно, общается ли сейчас принц Гарри с братом и отцом. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский рассказал Андерсону Куперу в воскресном эпизоде "60 Minutes", что не общается с принцем Уильямом и королем Карлом III "определенное время".

На вопрос, поддерживает ли он "связь" с братом и отцом, младший сын британского монарха лаконично ответил: "Сейчас нет".

По словам принца, в последний раз они коммуницировали "довольно давно".

Однако Гарри отметил, что "с нетерпением ждет" примирения с принцем Уэльским и отцом.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям

Принц Гарри и Меган Маркл надеются на "частный" и "конструктивный разговор" в будущем.

"Мы с Меган продолжали говорить, что будем открыто извиняться за все, что сделали не так. Но всякий раз, когда мы ставим этот вопрос, никто не говорит нам конкретики или чего-то другого", — добавляет автор скандальных мемуаров "Запасной".

"Я с нетерпением жду налаживания отношений со своим братом. Я с нетерпением жду налаживания отношений с отцом и другими членами моей семьи", — признается сын покойной принцессы Дианы.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, из-за ряда скандалов принца Гарри не пригласили на коронацию Карла III в мае 2023 года.

Также Фокус писал о реакции принца Уильяма на скандальные мемуары младшего брата.