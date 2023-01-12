Принц Гарри рассказал о страстной ночи с Меган Маркл в день годовщины смерти матери

Автор книги "Запасной" вспомнил, как начинались их отношения с американской актрисой.

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Принц Гарри рассказал о страстной ночи с Меган Маркл в годовщину смерти принцессы Дианы. Об этом пишет Page Six.

Летом 2016 сын короля Карла III и американская актриса встретились в Лондоне после длительной разлуки. Влюбленные провели ночь в отеле Soho House. Впрочем, самой интересной деталью стала дата свидания — день годовщины смерти матери герцога, принцессы Дианы.

Автор скандальных мемуаров вспоминает, как "затаив дыхание" ждал у комнаты, пока Меган не открыла дверь и "не затащила его внутрь".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Я хотел бы сказать, что мы повесили на дверь табличку "Не беспокоить". Но я не думаю, что на это было время", — признается принц Гарри.

Также сын покойной принцессы Дианы в подробностях рассказал, как его возлюбленная прилетела в столицу королевства, чтобы встретиться с ним в день годовщины смерти матери, как она написала ему, что досталась Великобритании, когда он возлагал цветы на могилу принцессы Дианы вместе со старшим братом, как он вернулся в Лондон и встретился с ней в тот день.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В биографической книге "Запасной" принц Гарри рассказал скандальные подробности жизни в Букингемском дворце. В частности о драке с братом, напряженных отношениях с братом и многом другом.

Напомним, принц Гарри утверждает, что королевская семья не пригласила его на частный самолет в день смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Также Фокус писал о рекорде биографической книги принца Гарри в первый день появления в продаже.