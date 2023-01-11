Принц Гарри признался, что королевская семья не пригласила его на самолет в день смерти королевы

В сентябре 2022 после новостей об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II ее родственники срочно вылетели в замок Балморал.

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Принц Гарри утверждает, что королевская семья исключила его из списка приглашенных на частный самолет перед смертью королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский рассказывает, что его не пригласили на частный королевский самолет британских роялов после того, как он услышал новость о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II.

"Я спросил своего брата — я сказал: "Какие у вас планы? Как вы с Кейт [Миддлтон] туда добираетесь?", — вспомнил младший сын Карла III во время интервью "60 минут" с Андерсоном Купером.

"А потом, через несколько часов, все члены семьи, живущие в районе Виндзора и Аскота, вместе сели в самолет. Самолет на 12, 14, возможно, 16 мест", — добавил автор скандальной книги "Запасной".

[ + – ] Королева Елизавета II и принц Гарри Фото: Getty Images

Когда журналист прямо попросил уточнить, был ли он "приглашен на этот самолет", Гарри ответил: "Меня не приглашали".

Как известно, внук покойного монарха прибыл в замок Балморал в Шотландии через несколько часов после смерти Елизаветы II.

Хотя члены его семьи прибыли на место около 16:00, герцог Сассекский приземлился спустя почти полтора часа после того, как Букингемский дворец объявил о смерти его бабушки.

Фото: коллаж Фокус

Хотя инсайдеры сообщали, что отец и брат принца Гарри не намеренно улетели в Шотландию без него.

Напомним, как Кейт Миддлтон отреагировала на выход скандальной биографической книги принца Гарри.

Также Фокус писал о последних словах, которые принц Гарри сказал королеве Елизавете II.