В биографической книге герцог Сассекский раскрывает детали ссор своей жены и возлюбленной старшего брата.

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Стало известно, как принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отреагировала на скандальные мемуары принца Гарри. Об этом пишет Page Six.

Жена старшего брата автора книги "Запасной" очень расстроена обвинениями, выдвинутыми в ее адрес в новых взрывных мемуарах герцога Сассекского.

Оказалось, что Кейт Миддлтон "возмущена и обижена", рассказывает Том Бауэр, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами".

В фолианте, вышедшем 10 января 2023, младший сын короля Карла III подробно рассказывает о холодных отношениях между его супругой Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гарри утверждает, что однажды принцесса Уэльская хотела, чтобы все платья подружек невесты перешили за четыре дня до свадьбы, поскольку наряд принцессы Шарлотты не подошел ей.

В конце концов она согласилась посетить портного Меган Маркл, чтобы поменять платье, но Гарри пишет, что позже он нашел свою на тот момент невесту в слезах "на полу" после ссоры. На следующий день Кейт Миддлтон принесла цветы и открытку и попросила прощения за свой холодный тон в переписке с Меган.

[ + – ] Король Карл III с сыновьями и невестками Фото: Getty Images

В частности, сын покойной принцессы Дианы рассказывает о драке с мужем Кейт Миддлтон из-за Меган Маркл.

Напомним, король Великобритании Карл III и его супруга хотели изменить имя Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о волне мемов, создаваемых пользователями Сети после выхода скандальных мемуаров принца Гарри.