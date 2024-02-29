Принц Гаррі подав до суду на Міністерство внутрішніх справ через погрози Аль-Каїди

Герцог Сассекський хоче оскаржити рішення про зниження рівня його особистої безпеки. Принц наполягає, що не "просить преференцій".

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Принц Гаррі подав позов проти Міністерства внутрішніх справ Великої Британії через рішення, ухвалене в лютому 2020 року. Він вважає, що в Британії йому має бути надано інший ступінь захисту. Після того, як опублікував свою книгу мемуарів "Запасний", таліби виступили з офіційною заявою, назвавши принца боягузом. У мемуарах Гаррі розповідав, що вбивав бойовиків Талібану в Афганістані. Після цього і Аль-Каїда закликала вбити принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Герцог Сассекський хоче оскаржити рішення Високого суду після того, як він подав позов у зв'язку з рішенням про зниження рівня його особистої безпеки, що фінансується платниками податків, під час його візиту до Великої Британії.

Гаррі подав до суду у зв'язку з рішенням Виконавчого комітету із захисту королівської сім'ї та громадських діячів після того, як йому сказали, що йому більше не надаватимуть "такий самий ступінь" фінансованого державою захисту, коли він буде у Великій Британії.

Суд також почув, що його директор з європейської безпеки перед поїздкою до Великої Британії в березні минулого року вказав, що Аль-Каїда нещодавно закликала його вбити.

Повідомляється, що терористична група замовила смерть Гаррі після того, як він написав про вбивство 25 бойовиків Талібану в Афганістані у своїй скандальній книзі "Запасний" у січні 2023 року.

Принц Гаррі в Афганістані Фото: Getty

Але на слуханнях у Лондоні в грудні уряд наполіг на тому, щоб позов 39-річного Гаррі було відхилено.

Але представник Гаррі заявив, що подасть апеляцію, додавши, що він "не просить про преференції, а про справедливе і законне застосування власних правил". Герцогу спочатку знадобиться суддя, який дасть йому зелене світло на звернення до Апеляційного суду.

Зміна статусу принца Гаррі відбулася після того, як він перестав бути "постійним працюючим членом королівської сім'ї".

Колишній міністр збройних сил заявив сьогодні, що рішення Високого суду було правильним і що британські платники податків не повинні бути "обтяжені оплатою" принца Гаррі.

Лорд Ендрю Роботен, який служив у гвардії Колдстріма, також сказав, що герцог Сассекський повівся нерозумно, написавши у своїй книзі "Запасний" про вбивство 25 бойовиків Талібану в Афганістані.

Він сказав: "Це людина, яка вирішила покинути королівську сім'ю, яка вирішила за гроші написати книжку, вихваляючись тим, скільки людей вона вбила. Він сказав, що вбив 20 людей. Я думаю, що це було нерозумно говорити".

"Якщо було відоме джерело в розвідці, яке говорило, що він перебуває в небезпеці, це одне, але це не так. Більшу частину часу він проводить у Монтесіто в Каліфорнії, де він може наймати або не наймати охоронців для дуже великих угод, які він укладав із Netflix. Але я не думаю, що британських платників податків треба обтяжувати оплатою його безпеки, оскільки Британія йому, схоже, все одно не подобається", — заявив Роботен.

Суду також повідомили, що Гаррі вважає, що його діти — принц Арчі та принцеса Лілібет — не можуть "почуватися як удома" у Великій Британії, якщо там "неможливо забезпечити їхню безпеку".

Раніше цього місяця Гаррі врегулював решту свого позову про злом телефону проти газет Mirror Group.

Востаннє принц Гаррі приїжджав до Великої Британії 6 лютого без своєї сім'ї після того, як дізнався про хворобу свого батька.

Раніше цього місяця Гаррі розповів в інтерв'ю програмі "Доброго ранку, Америко" (GMA) на каналі ABC, що він подумував про те, щоб стати громадянином США після переїзду до Каліфорнії.