Принц Гаррі думає стати громадянином США: що може стати на заваді

Герцог та герцогиня Сассекські мешкають у Каліфорнії з 2020 року. Тут народилася їхня друга дитина — донька Лілібет Діана.

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Принц Гаррі вже відкритий для ідеї стати громадянином США. Про це герцог Сассекський розповів у новому інтервʼю Good Morning America.

Менший син британського короля Чарльза ІІІ, який переїхав до Каліфорнії у 2020 році з дружиною Меган Маркл після того, як вони склали монарші обовʼязки, зізнався, що "розглядає можливість" отримати американське громадянство.

На запитання, чому він досі цього не зробив, Гаррі відповів: "Я поняття не маю. Я тут, стою поруч із цими хлопцями", – маючи на увазі підготовку до Ігор Нескорених у 2025 році в Канаді.

Потім герцог додав: "Американське громадянство — це думка, яка спадала мені на думку, але, звичайно, це не те, що зараз для мене є пріоритетним".

Принц Гаррі Фото: Archwell

Батько двох дітей, який народився у Великій Британії в 1984 році, також зазначив: "Я не знаю, що я відчуваю". Разом з цим, він "вдячний за кожен день", який проводить на іншому континенті.

Як відомо, шлях герцога Сассекського до американського громадянства може бути нелегким, оскільки вживання заборонених речовин може перешкодити йому отримати навіть американську візу.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські змінили прізвища своїм дітям.

Також Фокус писав про побачення принца Гаррі та Меган Маркл на День закоханих 2024.