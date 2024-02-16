Меган Маркл вирушила на побачення з Гаррі в пальті за майже 6 тисяч доларів (фото)

Подружжя перебуває в Канаді з триденним туром заходів для реклами Invictus Games 2025, які відбудуться тут у 2025. Напередодні вони відзначили День закоханих.

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Меган Маркл вирушила на побачення з принцом Гаррі на День святого Валентина 2024 у Канаді. Про це пише Daily Mail.

Подружжя помітили біля елітного італійського ресторану на мальовничому гірськолижному курорті, а усміхнена герцогиня Сассекська йшла під руку з Гаррі до їхнього позашляховика Ford Expedition.

Меган була в червоному кашеміровому пальті Loro Piana за понад 5 800 доларів, чорних широких штанах і з червоною сумкою-клатчем Valentino, а Гаррі був у темно-синьому светрі та темних джинсах.

Меган Маркл та принц Гаррі на побаченні

Пара перебуває в країні з триденним туром заходів для реклами Invictus Games 2025, які відбудуться в Канаді у 2025.

Наразі подружжя знову перебуває під тиском хвилі хейту. Гаррі та Меган звинувачують у тому, що вони продовжують використовувати королівські титули та герб, попри те, що склали монарші обовʼязки ще у 2020 році.

"Вони сиділи у відокремленому куточку головного ресторану і були як будь-яка інша пара на День святого Валентина. Вони обоє посміхалися весь час і торкалися одне одного за руки. Було чудово бачити їх такими закоханими", — розповідає джерело видання.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл не виконала обіцянку, яку дала покійній королеві Єлизаветі ІІ.

Також Фокус писав про новий подкаст Меган Маркл.