Меган Маркл запускає новий проєкт: що вона про це говорить

Влітку 2023 року Spotify розірвали угоду з герцогинею Сассекською після її збиткового подкасту "Архетипи". Наразі вона готується представити світу новий продукт.

Меган Маркл уклала нову угоду щодо подкасту через вісім місяців після розриву контракту зі Spotify. Про це пише Deadline.

Дружина принца Гаррі тепер працюватиме з Lemonada Media над випуском нового продукту, а також надасть слухачам доступ до свого попереднього шоу Spotify під назвою "Архетипи".

Герцогиня Сассекська підтвердила цю новину виданню, сказавши в заяві: "Я пишаюся тим, що тепер можу поділитися тим, що приєднуюся до блискучої команди Lemonada, щоб продовжувати свою любов до подкастингу. Можливість підтримати компанію, засновану жінкою, за допомогою переліку подкастів, які спонукають до роздумів і дуже розважальних подкастів, — це фантастичний спосіб розпочати 2024 рік".

"Наш план щодо перевидання "Архетипів", щоб більше людей тепер мали доступ до нього, а також запуск нового динамічного подкасту, перебуває на стадії розробки. Я дуже хочу незабаром поділитися цим і дуже рада приєднатися до сім’ї Lemonada", — додала колишня американська акторка, яка знімалася в популярному серіалі "Форс-мажори".

Однак жодних подробиць про подкаст наразі не повідомляється.

Компанія Lemonada Media була заснована у 2019 році Джесікою Крамер і Стефані Віттельс Вакс і стоїть за такими подкастами, як Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus і Hard Feelings with Jennette McCurdy.

Крамер також висловилася про цей крок, зізнавшись виданню: "Для нас велика честь, що Меган довірилася нам допомогти демократизувати доступ до "Архетипів", і що так багато людей у всьому світі незабаром отримають доступ до нього".

У 2020 році Меган та Гаррі підписали п’ятирічну угоду з Netflix, яка, за оцінками Forbes, оцінюється в близько 100 мільйонів доларів, після того, як відступила від своїх ролей старших членів королівської родини Великої Британії.

Приблизно в той же час вони уклали угоду на 20 мільйонів доларів зі Spotify, яку було розірвано на початку червня 2023 року.

Нагадаємо, Spotify розірвав угоду з Меган Маркл через її збитковий подкаст.

Також Фокус писав про ймовірний розрив співпраці герцогів Сассекських та Netflix.