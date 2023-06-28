У Netflix відповіли на чутки про розрив угоди з принцом Гаррі та Меган Маркл

На початку червня 2023 Spotify відмовився від співпраці з герцогами Сассекськими.

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Стала відома доля подальшої співпраці Меган Маркл та принца Гаррі зі стримінговим сервісом Netflix. Про це пише People.

Попри те, що угода герцогів Сассекських із Spotify добігає кінця, їхня співпраця з Netflix ще далека від завершення.

Представник Netflix повідомив, що компанія Archewell Productions, яка займається створенням контенту, наразі працює над кількома проєктами для популярного сервісу.

"Ми цінуємо наше партнерство з Archewell Productions", — сказали вони виданню. "Гаррі та Меган" був найбільшим документальним дебютом Netflix за всю історію, і ми продовжимо працювати разом над низкою проєктів, включаючи майбутній документальний серіал "Серце Нескореного".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

У той час як "Гаррі та Меган" розповідає про складні стосунки пари з рештою королівської родини, "Серце Нескорених" покаже групу спортсменів, які змагалися в "Invictus Games" принца Гаррі, змаганнях для поранених військових.

У 2020 році герцог і герцогиня Сассекські підписали п’ятирічну угоду з Netflix, яка, за оцінками Forbes, оцінюється в близько 100 мільйонів доларів, після того, як відступила від своїх ролей старших членів королівської родини Великобританії.

Приблизно в той же час вони підписали угоду на 20 мільйонів доларів зі Spotify, яку було розірвано на початку червня 2023 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

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