Принцеса Діана ненавиділа б Меган Маркл, якби була жива, — експерт

Королівська біографка, яка написала книгу про принца Гаррі, міркує, які стосунки могли би бути зараз між колишньою акторкою та покійною Діаною Спенсер.

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Принцеса Діана ненавиділа б Меган Маркл за те, що вона зробила з принцом Гаррі та монархією, якби була зараз жива, вважає експертка. Про це повідомляє GBNews.

Королівська біографка Анджела Левін у новому інтерв’ю розповіла, якими, на її думку, могли бути стосунки між 41-річною Меган Маркл і принцесою Діаною.

Експертка, яка написала книгу "Гаррі: Біографія принца" у 2018 році, називає це "купою дурниць" і стверджує, що принцеса Діана "не була б достатньо доброю" до Маркл, "якби вона була все ще жива".

"Коли про них щось з’являється на перших сторінках, вони придумують щось інше", — заявила Левін під час свого виступу.

Анджела Левін про ймовірні стосунки між принцесою Діаною та Меган Маркл

"Щоб вони могли, знаєте, перевести дискусію в інший бік… Я думаю, що це нісенітниця, я думаю, що хтось просто щось поширює", – продовжила вона.

Принцеса Діана — мати чоловіка Меган Маркл, 38-річного принца Гаррі — трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автомобільної аварії на вулиці Парижа.

Минулого тижня The Daily Express повідомили, що королівська пара нібито обговорювала "відмову від свого прізвища Віндзор" і отримання прізвища покійної принцеси, Спенсер, у спробі ребрендингу, за словами королівського автора Тома Бавера.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл різко втратила популярність.

Також Фокус писав про пікантний торт на 13-річчя принца Вільяма, ідея якого спала на думку принцесі Діані.