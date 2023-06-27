Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл, если бы была жива, — эксперт

Королевский биограф, которая написала книгу о принце Гарри, рассуждает, какие отношения могли бы быть сейчас между бывшей актрисой и покойной Дианой Спенсер.

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Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл за то, что она сделала с принцем Гарри и монархией, если бы была сейчас жива, считает эксперт. Об этом сообщает GBNews.

Королевский биограф Анджела Левин в новом интервью рассказала, какими, по ее мнению, могли быть отношения между 41-летней Меган Маркл и принцессой Дианой.

Эксперт, которая написала книгу "Гарри: Биография принца" в 2018 году, называет это "кучей глупостей" и утверждает, что принцесса Диана "не была бы достаточно доброй" к Маркл, "если бы она была все еще жива".

"Когда о них что-то появляется на первых страницах, они придумывают что-то другое", — заявила Левин во время своего выступления.

Анджела Левин о вероятных отношениях между принцессой Дианой и Меган Маркл

"Чтобы они могли, знаете, перевести дискуссию в другую сторону... Я думаю, что это чушь, я думаю, что кто-то просто что-то распространяет", — продолжила она.

Принцесса Диана — мать мужа Меган Маркл, 38-летнего принца Гарри — трагически погибла 31 августа 1997 года в результате автомобильной аварии на улице Парижа.

На прошлой неделе The Daily Express сообщили, что королевская пара якобы обсуждала "отказ от своей фамилии Виндзор" и получение фамилии покойной принцессы, Спенсер, в попытке ребрендинга, по словам королевского автора Тома Бауера.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл резко потеряла популярность.

Также Фокус писал о пикантном торте на 13-летие принца Уильяма, идея которого пришла в голову принцессе Диане.