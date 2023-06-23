Тем временем принц Гарри улучшил ситуацию.

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Меган Маркл резко потеряла популярность как член королевской семьи Великобритании. Свидетельствуют свежие опросы YouGov.

Согласно результатам нового опроса, жена принца Гарри сейчас наиболее непопулярна, чем когда-либо прежде: 7 из 10 британцев имеют негативное отношение к ней.

Чистая приверженность Меган среди общественности упала до рекордно низкого уровня -47, что является самым низким показателем с тех пор, как YouGov начал регистрировать это в 2017 году.

Фото: YouGov

Подобным образом общественное мнение о ее муже принце Гарри упало до -36, что на два пункта меньше по сравнению с апрелем, когда было -34. Но это улучшилось с января, когда оно составляло -44.

Королевская принцесса Анна является самой популярной из королевской семьи, ее чистая приверженность составляет +60.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Приверженность к королю, королеве Камилле и принцу и принцессе Уэльским также растет, показал опрос 2014 человек.

По словам YouGov, чистая приверженность рассчитывается как разница между количеством людей, которые говорят, что они имеют положительное мнение, и количеством людей, которые говорят, что они имеют отрицательное мнение.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл могут взять фамилию Спенсер.

Также Фокус писал о вражде между принцем Гарри и принцем Уильямом.