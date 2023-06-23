Принц Гарри и Меган Маркл могут сменить фамилию на Спенсер, фамилию принцессы Дианы

Сейчас их фамилия Виндзор, но они могут отказаться от нее, чтобы продемонстрировать свою связь с покойной принцессой.

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Меган Маркл и Гарри могут сменить фамилию с Виндзор на Спенсер, чтобы соответствовать Диане. Так считают королевские эксперты. Об этом пишет Daily Star.

Согласно заявлениям королевского автора Тома Бауэра, Меган Маркл и принц Гарри могут быть настроены на смену фамилии, поскольку они хотят продемонстрировать разрыв с королевской семьей. Сейчас их фамилия Виндзор, под ней принц Гарри значился в списках, когда служил в Афганистане.

Но они могут взять фамилию принцессы Дианы – Спенсер. И пытаться "соответствовать Диане" в рамках их ребрендинга.

Принц Гарри на руках матери Фото: Getty Images

Заявления о предполагаемом ребрендинге прозвучали во время обсуждения того, как герцоги Сассекские перестали сотрудничать с Spotify. Стоимость сделки была 20 миллионов долларов. Но подкаст Меган оказался не настолько популярен, как рассчитывал стриминговый гигант.

Так что, Бауэр считает, что Меган, и Гарри возьмут девичью фамилию матери принца, поскольку они хотят "переделать" себя.

Дуэт объявил об изменении планов со своей командой, утверждает эксперт.

"Что действительно интересно в ребрендинге Сассексов, так это то, что Меган решила, что ее настоящей целью в жизни должна быть Диана. Это всегда было ее страстью, это также было страстью Гарри, и Меган дошла до того, что предложила отказаться от имени Виндзор и взять фамилию Спенсер. Значит, она будет Меган Спенсер — новой Дианой", — заявил Бауэр. Когда его спросили о подробностях, он отметил, что план смены фамилии Гарри и Меган уже обсудили со своей командой.

"Они обсуждали это не только между собой, но и с другими. Они не отказались от этой идеи. Они активно пытаются переделать себя в Гарри и Меган Спенсер", — отметил Бауэр.

Напомним, ранее принц Гарри выступил с показаниями в Высоком суде Лондона. Он утверждает, что британские таблоиды следили за ним и взломали его телефон, а также телефоны его девушки Челси Дэви и прочих знакомых.

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