Spotify отказался от убыточного подкаста Меган Маркл

Первый эпизод Archetypes был запущен в августе прошлого года в рамках сделки на 20 миллионов фунтов стерлингов.

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Подкаст Меган Маркл Archetypes більше не будет выходить на Spotify. Потоковая платформа и герцоги Сассекские решили "расстаться" и принц Гарри и Меган Маркл потеряют часть прибыли, так как ее проект был убыточным. Об этом пишет Daily Mail.

Второго сезона подкаста Меган Маркл "Архетипы" на Spotify не будет. Компания начинает вносить изменения и обновлять свою продукцию.

Потоковый гигант и Archewell Audio опубликовали совместное заявление в четверг вечером, в котором говорится, что они "взаимно согласились разойтись, и гордятся сериалом, который мы сделали вместе".

Сообщается, что в конце 2020 года Меган и ее муж Гарри подписали контракт со Spotify на 20 миллионов долларов для проекта, но инсайдеры, близкие к аудиогиганту, утверждают, что королевская чета не выполнила контрольный показатель производительности, необходимый для получения полной выплаты.

Решение отказаться от шоу герцогини Сассекской, в котором исследуются "ярлыки, которые пытаются сдерживать женщин", последовало за обсуждениями несколько месяцев назад о продлении его для второго сезона.

Но Меган Маркл все еще планирует создать больше подкастов и найти новый дом для своего сериала, в котором ранее участвовали ее подруга и звезда тенниса Серена Уильямс, поп-сенсация Мэрайя Кэри и южноафриканский комик Тревор Ноа.

Меган Маркл и Серена Уильямс Фото: Instagram Serena Williams

Закрытие шоу произошло после того, как источники, близкие к герцогу и герцогине Сассекским, заявили, что пара перестанет снимать откровенные документальные фильмы Netflix, публиковать мемуары и давать интервью, которые критикуют королевскую семью, поскольку им больше "нечего сказать".

Это произошло после того, как Spotify объявил, что увольняет около 200 сотрудников — около двух процентов их рабочей силы, — которые работают в своих командах по подкастам. В компании сослались на трудности с получением прибыли от подкастов, несмотря на их популярность среди слушателей.

Есть также предположения, что Меган вскоре может начать вести свой блог о здоровье и образе жизни Tig, чтобы конкурировать с веб-сайтом Goop Гвинт Пэлтроу, который, как сообщается, стоит 200 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Гарри и Меган Маркл заработали миллионы после переезда в Калифорнию. Мемуары принца Гарри, как сообщается, принесли им 20 миллионов долларов.

Пара также объединилась с Netflix для создания документального сериала под названием "Гарри и Меган".

Напомним, ранее королевские эксперты предположили, что дети Гарри и Меган Маркл остануться в одиночестве, когда вырастут. Родители оторвали их от семьи и теперь Лилибет и Арчи вынуждены расти без кузенов.