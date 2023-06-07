Дети принца Гарри и Меган Маркл пожалеют о поступках родителей, — источник

Канадский журналист радуется, когда в королевской семье что-то происходит, ведь когда все хорошо, "становится скучно".

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Дети Меган Маркл и принца Гарри будут сожалеть, что "не имеют родственников" из-за поступков родителей. Об этом пишет Telegraph.

Бывший редактор Vanity Fair Грейдон Картер считает, что герцоги Сассекские "доживут до сожаления", что у их детей, принца Арчи и принцессы Лилибет не будет родственников.

"В определенный момент это вернется к ним", — сказал он. "У них нет двоюродных братьев, которых они видят, дядей или теток, и они не видят бабушек и дедушек, за исключением одного".

73-летний Картер также подверг критике Монтесито, штат Калифорния, где королевская семья "в изгнании" решила воспитывать своих детей в роскошном имении стоимостью 14,6 млн долларов.

"Это 40 минут езды от Лос-Анджелеса. Там не может быть много детей, потому что молодые семьи не могут себе этого позволить", – объяснил он.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

Канадский журналист также выразил свое мнение о скандальной "автомобильной погоне" папарацци за герцогскими супругами на Манхеттене.

Пара и их представители описали инцидент 16 мая как "почти катастрофический" и "непрерывное" двухчасовое преследование папарацци, когда они возвращались в квартиру друга после награждения Women of Vision Awards в Ziegfeld Ballroom.

Картер сказал, что обвинения королевской пары о преследовании звучат прерывисто.

"Я прожил в Нью-Йорке 50 лет, и вы не можете ехать быстрее 3 миль (4,8 км, — ред.) в час, — сказал он. — Когда я впервые об этом прочитал, я подумал: Это выглядит неправильно".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: The Royal Family

Картер, сказавший, что его "не интересует" британская монархия, признался, что ему нравится наблюдать за развертыванием драмы королевской семьи.

"Мне нравится, когда у них что-то идет не так. Когда все идет хорошо, становится скучно", — отметил журналист.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл не планируют уходить с медийной площадки.

Также Фокус писал о подарке короля Чарльза ІІІ его внучке Лилибет на второй день рождения.