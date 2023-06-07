Діти принца Гаррі та Меган Маркл пошкодують про вчинки батьків, — джерело

Канадський журналіст радіє, коли в королівській родині щось відбувається, адже, коли все добре, "стає нудно".

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Діти Меган Маркл та принца Гаррі шкодуватимуть, що "не мають родичів" через вчинки батьків. Про це пише Telegraph.

Колишній редактор Vanity Fair Грейдон Картер вважає, що герцоги Сассекські "доживуть до жалю", що не мають родичів для своїх дітей, Арчі та Лілібет.

"У певний момент це повернеться до них", — сказав він. "У них немає двоюрідних братів, яких вони бачать, дядьків чи тіток, і вони не бачать бабусь і дідусів, за винятком одного".

73-річний Картер також розкритикував Монтесіто, штат Каліфорнія, де королівська родина "у вигнанні" вирішила виховувати своїх дітей у розкішному маєтку вартістю 14,6 млн доларів.

"Це 40 хвилин їзди від Лос-Анджелеса. Там не може бути багато дітей, тому що молоді сім’ї не можуть собі цього дозволити", – пояснив він.

Донька принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

Канадський журналіст також висловив свою думку про скандальну "автомобільну погоню" папараці за герцогським подружжям на Мангеттені.

Пара та їхні представники описали випробування 16 травня як "майже катастрофічне" та "невпинне" двогодинне переслідування папараці, коли вони поверталися до квартири друга після нагородження Women of Vision Awards у Ziegfeld Ballroom.

Картер сказав, що звинувачення королівської пари про переслідування звучать уривчасто.

"Я прожив у Нью-Йорку 50 років, і ви не можете їхати швидше, ніж 3 милі (4,8 км, — ред.) на годину, — сказав він. — Коли я вперше про це прочитав, я подумав: "Це виглядає неправильно".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: The Royal Family

Картер, який сказав, що його "не цікавить" британська монархія, зізнався, що йому подобається спостерігати за розгортанням драми королівської родини.

"Мені подобається, коли в них щось йде не так. Коли все йде добре, стає нудно", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл не планують йти з медійного майданчика.

Також Фокус писав про подарунок короля Чарльза ІІІ його онуці Лілібет на другий день народження.