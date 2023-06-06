Стало відомо, що король Чарльз ІІІ подарував онуці Лілібет на день народження

Подарунок нагадує про покійну королеву Єлизавету ІІ та її дитинство.

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Стало відомо, що король Чарльз ІІІ подарував своїй онуці, принцесі Лілібет Діані на її другий день народження. Про це пише Good To Know.

Спадкоємиці принца Гаррі та Меган Маркл, у неділю, 4 червня, виповнилося 2 роки. Юна королівська персона відзначила свій перший день народження у Великобританії під час Платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Проте другий день народження Лілібет зустріла у США. Тим не менш, король Чарльз ІІІ дбає про те, щоб його подарунок "запам’ятався назавжди", і гарантуватиме, що памʼять про королеву Єлизавету ІІ залишиться з її правнучкою.

Повідомляється, що британський монарх "попросив своїх помічників зробити на замовлення будиночок, схожий на той, який був у королеви та принцеси Маргарет, коли вони були дітьми".

Королева Єлизавета ІІ отримала маленький будиночок, коли їй було шість років. Котедж під назвою Y Bwthyn Bach ("Маленький котедж" валлійською) був "подарунком народу Уельсу" і стояв на території Королівської ложі у Віндзорі.

Будиночок королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Відтоді він "передався принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї", і хоча Лілібет не проживає у Великобританії, щоб насолоджуватися цим особливим спадковим будиночком предків, її дідусь гарантує, що вона матиме один зі своїх власних.

Принц Гаррі та Меган Маркл з донькою Лілібет та сином Арчі Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, як герцоги Сассекські планували відсвяткувати другий день народження доньки.

Також Фокус писав про перший закордонний візит короля Чарльза ІІІ після його історичної коронації 6 травня 2023.