Стало известно, что король Чарльз ІІІ подарил внучке Лилибет на день рождения

Подарок напоминает о покойной королеве Елизавете II и ее детстве.

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Стало известно, что король Чарльз ІІІ подарил своей внучке, принцессе Лилибет Диане на второй день рождения. Об этом пишет Good To Know.

Наследнице принца Гарри и Меган Маркл в воскресенье, 4 июня, исполнилось 2 года. Юная королевская персона отметила свой первый день рождения в Великобритании во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Однако второй день рождения Лилибет встретила в США. Тем не менее, король Чарльз ІІІ заботится о том, чтобы его подарок "запомнился навсегда", и будет гарантировать, что память о королеве Елизавете II останется с ее правнучкой.

Сообщается, что британский монарх "попросил своих помощников сделать по заказу домик, похожий на тот, который был у королевы и принцессы Маргарет, когда они были детьми".

Королева Елизавета II получила маленький домик, когда ей было шесть лет. Коттедж под названием Y Bwthyn Bach ("Маленький коттедж" на валлийском) был "подарком народу Уэльсу" и стоял на территории Королевской ложи в Виндзоре.

Домик королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

С тех пор он "передался принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи", и хотя Лилибет не проживает в Великобритании, чтобы наслаждаться этим особым наследственным домом предков, ее дедушка гарантирует, что у нее будет один из своих собственных.

Принц Гарри и Меган Маркл с дочерью Лилибет и сыном Арчи Фото: Archewell Foundation

Напомним, как герцоги Сассекские планировали отпраздновать второй день рождения дочери.

Также Фокус писал о первом заграничном визите короля Чарльза III после его исторической коронации 6 мая 2023 года.