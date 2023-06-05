Король Чарльз ІІІ прибув до Румунії без королеви Камілли (фото, відео)

Це перша закордонна поїздка монарха після коронації.

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Король Чарльз ІІІ відвідав Румунію без королеви Камілли. Про це повідомляють румунські ЗМІ.

Британський монарх прибув до Бухареста, де його зустрів президент Клаус Йоганніс у президентському палаці Котрочені. Він залишиться в Румунії до 6 червня, а також відвідає трансільванську сільську місцевість, включаючи одне зі своїх улюблених місцевих сіл Віскрі.

Це перша закордонна поїздка старшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ після його історичної коронації 6 травня 2023.

Король Чарльз ІІІ у Румунії Фото: Getty Images

За інформацією BoardingPass, британський монарх прибув до Румунії на приватному літаку.

Під час офіційної церемонії зустрічі в Бухаресті Чарльз ІІІ відсалютував підрозділу Почесної варти румунською мовою.

"Ваша Величносте, ласкаво просимо знову в Румунію, країну, до якої з часом Ваша Величність розвинула особливу прихильність. Для нас велика честь, що перший закордонний візит після коронації Вашої Величності відбувся в Румунію", – сказав президент Клаус Йоганніс.

Король Чарльз ІІІ у Румунії

Глава держави також подякував королю за популяризацію Румунії в усьому світі та за підтримку культурних і екологічних заходів у країні та за її межами.

"Ми хочемо подякувати Вашій Величності за те, що Ви були і залишаєтесь великим другом Румунії", – сказав Йоганніс.

У свою чергу, Чарльз ІІІ почав свою заяву румунською мовою, а потім продовжив англійською:

"Domnule presedinte, doamnelor si domnilor (пане президенте, пані та панове). Я не можу описати, яке велике задоволення приносить мені знову відвідати Румунію. […] У Румунії я завжди почувався як вдома".

Король Чарльз ІІІ у Румунії Фото: Getty Images

Згодом 74-річний монарх відправився на пішу прогулянку.

Зазначимо, що Чарльз ІІІ має сімейні зв'язки з Трансильванією, і вважається нащадком Влада Цепеша, більш відомого як Дракула, який стверджував, що вбив 23 000 людей під час боїв проти Османської імперії.

Нагадаємо, що буде з королевою Каміллою після смерті Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про крадіжку трьох ягнят з маєтку британського монарха.