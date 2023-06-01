6 травня 2023 Камілла Паркер-Боулз коронувалась разом зі своїм чоловіком у Вестмінстерському абатстві.

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Стало відомо, що буде з королевою Каміллою, якщо Чарльз ІІІ помре першим. Про це пише New York Post.

Якщо 74-річний Чарльз помре раніше, ніж Камілла, їй буде присвоєно титул "королева-вдова". Оскільки друга дружина монарха виключена з Віндзорського роду, вона не буде єдиною королевою, якщо Чарльз помре раніше за неї.

Тим часом старший син Чарльза ІІІ, 41-річний принц Вільям, займе трон монарха Сполученого Королівства разом із своєю дружиною та принцесою Уельською Кейт Міддлтон.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Яку владу має королева-вдова?

Такий титул традиційно присвоюється вдовам суверенів — і вперше його використала королева Аделаїда в 1830 році, коли помер її чоловік, король Вільгельм IV. Оскільки в них не було життєздатного спадкоємця, його племінниця, королева Вікторія, зійшла на престол.

Зокрема королева-вдова є просто вдовою померлого короля, вона не буде володіти великою владою. Проте вона матиме певний м’який вплив на питання суду. Вона також не має жодних законних претензій стати наступницею короля після його смерті.

Королева Камілла та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз хоче, аби його онуки одразу зробили правильний вибір свого партнера.

Також Фокус писав про ідеальний літній образ королеви Камілли у квітковій сукні.