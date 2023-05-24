Королева Камілла показала ідеальний літній образ у квітковій сукні

Королева та король Чарльз відвідали знамените квіткове шоу у Челсі та вручили медаль за садівництво.

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Поки у Франції триває Каннський кінофестиваль, у Великій Британії зірки та члени королівської семи проводять час у Челсі, де відкрилася знаменита виставка квітів. Шоу вже відвідали Кейт Мідлтон, королева Камілла, а король Чарльз вручив медаль за садівництво. Про це пише Daily Mail.

75-річна Камілла виглядала приголомшливо у квітковій сукні, коли вона прибула на щорічне шоу Great Spring Show зі своїм 74-річним чоловіком, який, як завжди, виглядав дуже елегантно у темно-синьому костюмі.

Її шовкова сукня від Fiona Clare ідеально вписувалася у тему заходу — із зеленими та білими квітами на темно-синьому тлі.

Королева Камілла та король Чарльз на виставці квітів

Вона доповнила свій ансамбль перлинними сережками і одягла зручні туфлі на танкетці напередодні довгого денного туру ідеально доглянутими садами.

Король Чарльз та королева Камілла відвідали Квіткову виставку в Челсі, щоб вручити Почесну медаль Єлизавети, яка буде присуджена 70 одержувачам одночасно.

Нагорода була створена на знак визнання тривалості правління покійної королеви і дозволяє Раді Королівського садівництва відзначати діячів садівництва.

Пара вручила перші медалі в "Саді королівських роздумів та урочистостей" ландшафтному дизайнеру Піту Удольфу, баронесі Джанет Фукс, яка є чемпіоном садівництва в парламенті, та активістці із захисту навколишнього середовища Джуді Лінг Вонг.

Раніше король і королева здійснили окремі екскурсії деякими садами, і король розповів, що шукав рослини замість тих, які з'їли кролики в Хайгроуві.

Особливо королеві Каміллі сподобалися гойдалки. Її супроводжували сестра Аннабель Елліот, дочка Лаура Лопес та зять Гаррі Лопес. Також на виставку квітів завітали леді Еліза та Амелія Спенсер.

Королева Камілла на виставці квітів

Раніше Кейт Міддлтон відвідала квіткове шоу та поспілкувалася зі школярами. Вона зізналася дітям, що їй доводиться багато працювати, але найприємніше, що є у її роботі – це зустрічі з дітьми.

Кейт Міддлтон на виставці квітів

Також вона зізналася, що не ухвалює закони, адже це робить прем'єр-міністр. І відмовилася підписувати малюнки дітей, пояснивши, що їй заборонено це робити. Але вона намалювала для них пару начерків.

Нагадаємо, за правилами Букінгемського палацу членам королівської сім'ї не можна давати автографи, щоби це потім не було використано для підробки документів. Зате тепер вони не відмовляють у селфі. Хоча ще недавно навіть принц Гаррі казав, що це йому не подобається. Його батько теж не любив селфі, але, зрештою, став першим із королівської родини, який їх зробив.

На недавньому коронаційному обіді Кейт Міддлтон зустрілася з фанатами та зробила кілька спільних знімків.