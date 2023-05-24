Королева Камилла показала идеальный летний образ в цветочном платье

Королева и король Чарльз посетили знаменитое цветочное шоу в Челси и вручили медаль за садоводство.

Related video

Пока во Франции продолжается Каннский кинофестиваль, в Великобритании звезды и члены королевской семи проводят время в Челси, где открылась знаменитая выставка цветов. Шоу уже посетили Кейт Миддлтон, королева Камилла, а король Чарльз вручил медаль за садоводство. Об этом пишет Daily Mail.

75-летняя Камилла выглядела потрясающе в цветочном платье, когда она прибыла на ежегодное шоу Great Spring Show со своим 74-летним мужем, который, как всегда, выглядел очень элегантно в темно-синем костюме.

Ее шелковое платье от Fiona Clare идеально вписывалось в тему мероприятия — с зелеными и белыми цветами на темно-синем фоне.

Королева Камилла и король Чарльз на выставке цветов

Она дополнила свой ансамбль жемчужными серьгами и надела удобные туфли на танкетке в преддверии долгого дневного тура по идеально ухоженным садам.

Король Чарльз и королева Камилла посетили Цветочную выставку в Челси, чтобы вручить Почетную медаль Елизаветы, которая будет присуждена 70 получателям одновременно.

Награда была создана в знак признания продолжительности правления покойной королевы и позволяет Совету Королевского садоводческого общества отмечать деятелей садоводства.

Пара вручила первые медали в "Саде королевских размышлений и торжеств" ландшафтному дизайнеру Питу Удольфу, баронессе Джанет Фукс, которая является чемпионом садоводства в парламенте, и активистке по защите окружающей среды Джуди Линг Вонг.

Ранее король и королева совершили отдельные экскурсии по некоторым садам, и король рассказал, что искал растения взамен тех, которые съели кролики в Хайгроуве.

Особенно королеве Камилле понравились качели. Ее сопровождали сестра Аннабель Эллиот, дочь Лаура Лопес и зять Гарри Лопес. Также на выставку цветов заглянули леди Элиза и Амелия Спенсер.

Королева Камилла на выставке цветов

Ранее Кейт Миддлтон посетила цветочное шоу и пообщалась со школьниками. Она призналась детям, что ей приходится много работать, но самое приятное, что есть в ее работе – это встречи с детьми.

Кейт Миддлтон на выставке цветов

Также она призналась, что не принимает законы, ведь это делает премьер-министр. И отказалась подписывать рисунки детей, пояснив, что ей не разрешено это делать. Но она нарисовала для них пару набросков.

Напомним, по правилам Букингемского дворца членам королевской семьи нельзя давать автографы, чтобы это потом не было использовано для подделки документов. Зато теперь они не отказывают в селфи. Хотя еще недавно даже принц Гарри говорил, что ему это не нравится. Его отец тоже не любил селфи, но, в итоге, стал первым из королевской семьи, который их сделал.

На недавнем коронационном обеде Кейт Миддлтон встретилась с фанатами и сделала несколько общих снимков.