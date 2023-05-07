Кейт Міддлтон зустрілася з фанатами у Віндзорі на коронаційному обіді (фото)
Після шикарного вбрання, яке дружина Вільяма засвітила на коронації Чарльза III, принцеса Уельська вийшла в світ у кросівках і зручному блакитному блейзері.
У день коронації короля Чарльза Кейт Міддлтон блискуче виглядала в розкішному вбранні від Alexander McQueen. Але наступного дня, коли вона з принцом Вільямом відвідала святкування, присвячені коронації у Віндзорі, вона виглядала куди більш повсякденно, хоч і дуже мило. Про це пише Daily Mail.
7 травня по всій Великій Британії проходять вуличні гуляння, присвячені коронації, по яким роз'їхалися члени королівської родини. Кейт Міддлтон і принцу Вільяму дістався Віндзор.
Так що принцеса Уельська змінила своє розкішне вбрання та коштовності на прості чорні штани, кросівки та ніжно-блакитний блейзер від Reiss за 298 фунтів стерлінгів. Але без дорогих прикрас не обійшлося: на Кейт були сережки з перлинами за 425 фунтів стерлінгів від Annoushka Ducas.
Принц Вільям також був у вільному піджаку, штанах, кросівках та у сорочці без краватки.
Він та Кейт Міддлтон були присутні на великому коронаційному обіді біля королівського замку у Віндзорі.
Вони зробили безліч селфі з шанувальниками, щоправда, одна з американських фанаток так міцно вчепилася в шию принцеси, що її охоронцю навіть довелося зробити їй зауваження.
А одна маленька дівчинка була в такому захваті, побачивши справжню принцесу, що аж розплакалася. Кейт Міддлтон обняла її, запитавши перед цим, чи не хоче малеча втішань.
А Вільяму вручили банку "Повернення короля", спеціально звареного органічного "коронаційного елю" з портретом його батька короля Чарльза.
Цікаво, але хоча офіційного королівського протоколу про селфі не існує, члени королівської родини мають правило не давати автографи, щоб їх не можна було продати за великі гроші. А ось у селфі вони зазвичай не відмовляють.
Хоча раніше принци Вільям, Гаррі та король Чарльз казали, що селфі вони не люблять. У результаті першим, хто зробив селфі, став саме Чарльз ще у 2014 році. А інші члени королівської родини, від Софі Вессекської до принца Гаррі та Меган Маркл, наслідували його приклад.
Покійна королева Єлизавета II не була прихильницею селфі та ввічливо відмовлялася, якщо її коли-небудь просили зробити одне, оскільки вважалося, що вона віддає перевагу зоровому контакту. Однак це було скоріше особистою перевагою, ніж будь-яким правилом.
Вільям раніше жартував, що у нього "алергія на селфі", тоді як Гаррі одного разу сказав фанату, що "селфі — це погано".
Нагадаємо, на коронації Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта блищали у схожих вбраннях від McQueen з білого шовкового крепу. І схожих срібних прикрасах, що нагадували тіари.
Сукню принцеси Уельської прикрашала вишивка з трояндами, будяком, нарцисом і трилисником, щоб позначити чотири нації.
А ось принц Гаррі був не надто патріотичний, вибрав костюм-трійку від французького бренду Діор. Модні експерти вважають, що незабаром він та Меган Маркл розпочнуть співпрацю з цим домом моди.