Кейт Міддлтон зустрілася з фанатами у Віндзорі на коронаційному обіді (фото)

Після шикарного вбрання, яке дружина Вільяма засвітила на коронації Чарльза III, принцеса Уельська вийшла в світ у кросівках і зручному блакитному блейзері.

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У день коронації короля Чарльза Кейт Міддлтон блискуче виглядала в розкішному вбранні від Alexander McQueen. Але наступного дня, коли вона з принцом Вільямом відвідала святкування, присвячені коронації у Віндзорі, вона виглядала куди більш повсякденно, хоч і дуже мило. Про це пише Daily Mail.

7 травня по всій Великій Британії проходять вуличні гуляння, присвячені коронації, по яким роз'їхалися члени королівської родини. Кейт Міддлтон і принцу Вільяму дістався Віндзор.

Так що принцеса Уельська змінила своє розкішне вбрання та коштовності на прості чорні штани, кросівки та ніжно-блакитний блейзер від Reiss за 298 фунтів стерлінгів. Але без дорогих прикрас не обійшлося: на Кейт були сережки з перлинами за 425 фунтів стерлінгів від Annoushka Ducas.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на коронаційному обіді у Віндзорі

Принц Вільям також був у вільному піджаку, штанах, кросівках та у сорочці без краватки.

Він та Кейт Міддлтон були присутні на великому коронаційному обіді біля королівського замку у Віндзорі.

Вони зробили безліч селфі з шанувальниками, щоправда, одна з американських фанаток так міцно вчепилася в шию принцеси, що її охоронцю навіть довелося зробити їй зауваження.

Кейт зробила безліч селфі Фото: Getty Images

А одна маленька дівчинка була в такому захваті, побачивши справжню принцесу, що аж розплакалася. Кейт Міддлтон обняла її, запитавши перед цим, чи не хоче малеча втішань.

А Вільяму вручили банку "Повернення короля", спеціально звареного органічного "коронаційного елю" з портретом його батька короля Чарльза.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на коронаційному обіді у Віндзорі

Цікаво, але хоча офіційного королівського протоколу про селфі не існує, члени королівської родини мають правило не давати автографи, щоб їх не можна було продати за великі гроші. А ось у селфі вони зазвичай не відмовляють.

Хоча раніше принци Вільям, Гаррі та король Чарльз казали, що селфі вони не люблять. У результаті першим, хто зробив селфі, став саме Чарльз ще у 2014 році. А інші члени королівської родини, від Софі Вессекської до принца Гаррі та Меган Маркл, наслідували його приклад.

Покійна королева Єлизавета II не була прихильницею селфі та ввічливо відмовлялася, якщо її коли-небудь просили зробити одне, оскільки вважалося, що вона віддає перевагу зоровому контакту. Однак це було скоріше особистою перевагою, ніж будь-яким правилом.

Вільям раніше жартував, що у нього "алергія на селфі", тоді як Гаррі одного разу сказав фанату, що "селфі — це погано".

Нагадаємо, на коронації Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта блищали у схожих вбраннях від McQueen з білого шовкового крепу. І схожих срібних прикрасах, що нагадували тіари.

Сукню принцеси Уельської прикрашала вишивка з трояндами, будяком, нарцисом і трилисником, щоб позначити чотири нації.

А ось принц Гаррі був не надто патріотичний, вибрав костюм-трійку від французького бренду Діор. Модні експерти вважають, що незабаром він та Меган Маркл розпочнуть співпрацю з цим домом моди.