Більше, ніж одяг. Принц Гаррі з'явився на коронації Чарльза III у шикарному костюмі від Dior

Над створенням костюма, що призначався для відвідування Вестмінстерського абатства, працював креативний директор Dior Кім Джонс. Експерти не відкидають, що після ефектної появи Brand Sussex тепер може укласти угоду з французькою компанією.

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Принц Гаррі 6 травня з'явився на коронації свого батька короля Чарльза в елегантному костюмі-трійці. І виявилося, що він обрав бренд Діор, а не англійських кравців, які славляться саме своїми чоловічими костюмами. Модні експерти вже назвали принца "бунтарем" та зазначили, що це була заява. Про це пише Daily Mail.

Експертка моди Міранда Холдер каже, що вибір французького модного дому є чітким сигналом про те, що принц Гаррі все "робить по-своєму", і зазначає, що Brand Sussex тепер може укласти угоду з Діором.

Костюм принца Гаррі створив креативний директор Dior Кім Джонс спеціально для його появи у Вестмінстерському абатстві.

Принц Гаррі на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

Гаррі та його дружина Меган раніше носили різні вбрання від Dior, що викликало заяви про те, що вони можуть працювати над партнерством із брендом.

Експерт з бренду та культури Нік Еде додав, що тепер Сассекси більше не працюють членами королівської родини, тому вони можуть "укласти домовленість з одним з найбільших домів моди у світі", і Dior "вхопився б за шанс" попрацювати з ними.

На похороні своєї бабусі принц Гаррі з'явився у військовій формі, але на коронації він обмежився лише нагородами. І прийшов у костюмі-трійці, який доповнив білою сорочкою та перлинно-сірою краваткою.

Покійна мати Гаррі, принцеса Діана, також була прихильницею Dior і носила їх вбрання за кілька місяців до своєї смерті у віці 36 років, зокрема, як відомо, на Met Gala у 1996 році.

Міранда Холдер також зазначила, що більшість гостей на коронації підтримали найкращі британські бренди.

Так, вбрання принцеси Шарлотти та її матері були створені в Alexander McQueen, а костюмчик принца Луї пошили кравці зі знаменитою Севіл-Роу.

Акторка Емма Томпсон, яка також була на коронації, обрала пальто з маками від улюбленого бренду Кейт Міддлтон Emilia Wickstead, і навіть співачка Кеті Перрі була в костюмі та прикрасах від королеви британського панка Вів'єн Вествуд.

На те, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть почати співпрацю з Dior вказує і той факт, що модний дім у день коронації опублікував у Instagram фотографію Гаррі в костюмі, написавши: "Пошиття підходить для королівської родини. Dior має честь одягнути принца Гаррі, герцога Сассекського, для коронації короля Карла III за індивідуальним дизайном Кіма Джонса".

Dior похвалилися, що створили костюм принца Гаррі

Принц Гаррі також носив костюм Dior, коли виступав у Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку у липні 2022 року.

Потім модний будинок опублікував додаткові фотографії костюма під час його виготовлення, на яких були показані "тимчасові стібки та полотно, що формує лацкани".

Dior похвалилися, що створили костюм принца Гаррі

Нагадаємо, відразу після коронації принц Гаррі відлетів назад у США, пробувши у Великій Британії трохи більше ніж добу. Відомо, що він летів комерційним рейсом British Airways і приземлився в Каліфорнії близько сьомої вечора. Стюардеса British Airways підтвердила, що Гаррі був на борту, але наголосила, що їм не дозволено обговорювати деталі його поїздки.