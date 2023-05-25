Екоактивісти вкрали трьох ягнят із маєтку короля Чарльза

Члени організації Animal Rising раніше вже крали худобу з ферм, і з королівського маєтку Сандрінгем теж.

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Троє екоактивістів із групи Animal Rising вкрали трьох ягнят із маєтку короля Чарльза у Сандрінгемі в Норфолку. Про це пише Daily Mail.

Войовничі екоактивісти з групи кампанії за права тварин, раніше відомої як Animal Rebellion, минулої ночі вдерлися до королівського маєтку. А вже вранці запостили фото із тваринами, заявивши, що "врятували їх". Нібито ягнят мали зарізати.

Серед цих трьох була 33-річна Роуз Паттерсон, яку раніше заарештували за підозрою в змові з метою заподіяння шкоди суспільству.

Активісти стверджують, що вони "врятували" ягнят

Паттерсон разом з іншими жінками, на ім'я Сара та Роза сказали, що вони врятували ягнят, яких охрестили Семмі, Санні та Вугіллячко, щоб урятувати їх від "бійні".

Заява, розміщена в соціальних мережах групи, говорить: "Минулої ночі Роуз, Сара і Роза увійшли до маєтку Його Величності Сандрінгем у Норфолку і зуміли піти з трьома красивими молодими ягнятами. Завдяки мужності та співчуття цих жінок, троє немовлят Семмі, Санні та Вугіллячко можуть жити вільно, у безпечному просторі, де їх сприймають не як об'єкти чи продукти, а як розумних, емоційних та прекрасних маленьких особистостей”.

Це не перший випадок нападу на маєток королівської родини у Сандрінгемі.

Ще у 2009 році з ферми Епплтон було вкрадено 19 голів великої рогатої худоби Red Poll, які тоді оцінювалися в 15 000 фунтів стерлінгів, і занурені у вантажівку.

Утім, у коментарях підтримки активістки не знайшли. Коментатори зазначили, що красти ягнят у їхніх матерів було нелюдяним. А інші наголосили, що крадіжка ніяк не допоможе знайти їм союзників. Представник поліції Норфолка заявив, що вони вже розслідують інцидент.

Після крадіжки жінки розмістили фотографії з плакатами "Я врятувала королівські вівці" та "От як сильно ми любимо тварин". Відомо, що вони вже здалися в поліцію та переконані, що "присяжні з простих людей стануть на бік турботи та свободи".

Активістки, що вкрали ягнят, позують біля Віндзорського замку

Невідомо, чи були ягнята повернуті на ферму, чи їх просто відпустили.

Члени організації Animal Rising, відгалуження кліматичного гурту Extinction Rebellion, вже пообіцяли зірвати Епсомське дербі, яке відбудеться наступної суботи, 3 червня.

Раніше цього тижня група зайняла п'ять елітних ресторанів у Брістолі, Бірмінгемі, Ланкастері, Глазго та Саутгемптоні. Вони просто сиділи у закладах, де подають страви з м'яса, відмовляючись йти, доки поліція їх не вивела.

Минулого місяця, намагаючись скасувати стрибки, 25 протестувальників вдерлися на іподром Ер у Шотландії, штурмуючи огорожу та розбігаючись трасою.

Нагадаємо, у маєтку Сандрінгем, що належить короні, король Чарльз займається екологічним землеробством. Також тут живуть 500 голів великої рогатої худоби та вівці, також є пташник. Фокус раніше розповідав про цей маєток, де королівська родина любить проводити Різдво.