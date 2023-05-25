Эко-активисты украли трех ягнят из поместья короля Чарльза

Члены организации Animal Rising ранее уже крали скот с ферм, и из королевского поместья Сандрингем тоже.

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Трое эко-активистов из группы Animal Rising украли трех ягнят из поместья короля Чарльза в Сандрингеме в Норфолке. Об этом пишет Daily Mail.

Воинствующие эко-активисты из группы кампании за права животных, ранее известной как Animal Rebellion, прошлой ночью вторглись в королевское поместье. А уже утром запостили фото с животными, заявив, что "спасли их". Якобы ягнят должны были зарезать.

Среди этих троих была 33-летняя Роуз Паттерсон, которая ранее была арестована по подозрению в заговоре с целью причинения вреда обществу.

Активисты утверждают, что они "спасли" ягнят

Паттерсон вместе с другими женщинами по имени Сара и Роза сказали, что они спасли ягнят, которых окрестили Сэмми, Санни и Уголек, чтобы спасти их от "бойни".

Заявление, размещенное в социальных сетях группы, гласит: "Прошлой ночью Роуз, Сара и Роза вошли в поместье Его Величества Сандрингем в Норфолке и сумели уйти с тремя красивыми молодыми ягнятами. Благодаря мужеству и состраданию этих женщин, трое младенцев Сэмми, Санни и Уголек теперь могут жить свободно, в безопасном пространстве, где их воспринимают не как объекты или продукты, а как разумных, эмоциональных и прекрасных маленьких личностей".

Это не первый случай нападения на поместье королевской семьи в Сандрингеме.

Еще в 2009 году с фермы Эпплтон были украдены 19 голов крупного рогатого скота Red Poll, которые тогда оценивались в 15 000 фунтов стерлингов, и погружены в грузовик.

Впрочем, в комментариях поддержки активистки не нашли. Комментаторы отметили, что красть ягнят у их матерей было бесчеловечно. А другие отметили, что кража никак не поможет найти им союзников. Представитель полиции Норфолка заявил, что они уже расследуют инцидент.

После кражи женщины разместили фотографии с плакатами "Я спасла королевских овец" и "Вот как сильно мы любим животных". Известно, что они уже сдались в полицию и убеждены, что "присяжные из простых людей встанут на сторону заботы и свободы".

Активистки, укравшие ягнят, позируют у Виндзорского замка

Неизвестно, были ли ягнята возвращены на ферму, или их просто отпустили.

Члены организации Animal Rising, ответвление климатической группы Extinction Rebellion, уже пообещали сорвать Эпсомское дерби, которое состоится в следующую субботу, 3 июня.

Ранее на этой неделе группа заняла пять элитных ресторанов в Бристоле, Бирмингеме, Ланкастере, Глазго и Саутгемптоне. Они просто сидели в заведениях, где подают блюда из мяса, отказываясь уходить, пока полиция их не вывела.

В прошлом месяце, пытаясь отменить скачки, 25 протестующих вторглись на ипподром Эр в Шотландии, штурмуя ограждение и разбегаясь по трассе.

Напомним, в поместье Сандрингем, которое принадлежит короне, король Чарльз занимается экологическим земледелием. Также здесь живут 500 голов крупного рогатого скота и овцы, также имеется птичник. Фокус ранее рассказывал об этом поместье, где королевская семья любит проводить Рождество.