Уютно и роскошно. Как выглядит Сандрингем, где члены королевской семьи проводят Рождество

Это имение было рождественской резиденцией для королевы в течении десятилетий и в этом году ее семья отметит здесь праздники, но уже без нее.

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Король Карл III уже подтвердил, что не будет нарушать одну из важных традиций королевской семьи и проведет Рождество в Сандрингеме, как и его мать, королева Елизавета II. Съедутся буквально все, но хоть название поместья и на слуху, мало кто представляет, что находится за его стенами. Что их себя представляет резиденция стоимостью в 55 миллионов фунтов, где королевская семья отдыхает от публичности, пишет The Sun.

Сообщается, что монарх проведет первое Рождество после смерти Ее Величества вместе с Камиллой, королевой-консортом и другими членами королевской семьи, включая своего опального брата, принца Эндрю, и его бывшую жену Сару Фергюсон.

[ + – ] Королевская семья проводит в Сандрингеме Рождество уже много лет Фото: Getty Images

Расположенное в Норфолке, поместье было куплено королевой Викторией в 1863 году и принадлежит королевской семье, в отличие от таких резиденций, как Букингемский дворец.

[ + – ] Сандрингем зимой Фото: Instagram sandringham1870 [ + – ] Сандрингем зимой Фото: Instagram sandringham1870

Оно находится на участке в 20 000 акров и может похвастаться обширным загородным парком, который публика может посещать в течение всего года. В последние годы садом и парком занимался Карл, который интересуется ботаникой и экологией

Говорят, что он установил в поместье ящики для птиц и привез около 500 голов крупного рогатого скота редких пород, навоз которых используется в качестве органических удобрений.

Королева Елизавета II, как известно, разделяла страсть своего сына к защите окружающей среды, и даже запретила использование пластиковых соломинок в своих домах.

[ + – ] Королева Елизаветы в Сандрингеме Фото: Instagram sandringham1870

Каждый монарх, живший в Сандрингеме, обустраивал территорию по своему вкусу и вносил в нее частичку своей индивидуальности. Так, королева Елизаветы привезла коллекцию рододендронов, камелий и магнолий из Виндзора, еще одной из ее любимых резиденций.

Также на территории находится дуб, возраст которого более 800 лет. На территории поместья есть красивое озеро, очень популярное у туристов.

Одной из самых любимых королевой комнаты был Большой салон, украшенный огромным гобеленом и красивым камином. Во время рождественских каникул она проводила тут вечера с семьей.

[ + – ] Большой салон - любимая комната покойной королевы Елизаветы Фото: Instagram sandringham1870

Рядом находится Малая гостиная, которая использовалась для приема важных гостей и высокопоставленных лиц.

Белая гостиная — одна из самых эффектных комнат. Именно здесь были сделаны снимки после крестин принцессы Шарлотты. Его украшает потрясающий портрет королевы Александры и большой рояль.

[ + – ] Белая гостиная Фото: Instagram sandringham1870

Столовая в Сандрингеме, где королевская семья собирается за рождественским ужином, наиболее популярна среди туристов, главным образом из-за цвета стен. Этот оттенок зеленого стал настолько известен, что даже получил собственное название Braemer Green. Стены столовой украшены испанскими гобеленами, в том числе гобеленами Гойи, подаренными испанским Альфонсо XII.

[ + – ] Столовая, где королевская семья собирается на рождественский ужин Фото: Instagram sandringham1870

На территории поместья расположено несколько коттеджей, один из которых, Анмер-холл, принадлежит принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Здесь они делали фото для своих рождественских открыток. И снимали видео, посвященное 10-летней годовщине их свадьбы.

Интересно, но также тут имеется коттедж Йорк, называемый также "Коттедж холостяка". Здесь жили Георг V и Эдвард VIII, но все они называли коттедж "ужасным крохотным домиком", непригодным для жизни. Сейчас туристы могут убедиться, что это вполне уютное обиталище.

А еще они могут снять на ночь "Коттедж садовника", который также расположен на территории поместья.

Напомним, главным событие Рождества в Сандрингеме становится посещение королевской семьей местной церкви. Туда и обратно они идут пешком и приветствуют собравшуюся публику. Меган Маркл тоже успела поучаствовать в этом событии, но только один раз. После она с принцем Гарри уехали в США.