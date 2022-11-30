Затишно та розкішно. Як виглядає Сандрінгем, де члени королівської родини проводять Різдво

Цей маєток був різдвяною резиденцією для королеви протягом десятиліть і цього року її сім'я відзначатиме тут свята, але вже без неї.

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Король Карл III вже підтвердив, що не порушуватиме жодну з важливих традицій королівської родини й проведе Різдво в Сандрінгемі, як і його мати, королева Єлизавета II. З'їдуться буквально всі, але хоч назва маєтку і відома, мало хто уявляє, що знаходиться за його стінами. Що з себе представляє резиденція вартістю 55 мільйонів фунтів, де королівська родина відпочиває від публічності, пише The Sun.

Повідомляється, що монарх проведе перше Різдво після смерті Її Величності разом з Каміллою, королевою-консортом та іншими членами королівської родини, включно зі своїм опальним братом, принцом Ендрю, та його колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

[ + – ] Королівська сім'я проводить у Сандрінгемі Різдво вже багато років Фото: Getty Images

Розташований у Норфолку, маєток був куплений королевою Вікторією в 1863 році й належить королівській родині, на відміну від таких резиденцій, як Букінгемський палац.

[ + – ] Сандрінгем взимку Фото: Instagram sandringham1870 [ + – ] Сандрінгем взимку Фото: Instagram sandringham1870

Воно знаходиться на ділянці 20 000 акрів і може похвалитися великим заміським парком, який публіка може відвідувати протягом усього року. В останні роки садом і парком займався Карл, який цікавиться ботанікою та екологією.

Кажуть, що він встановив у маєток ящики для птахів і привіз близько 500 голів великої рогатої худоби рідкісних порід, гній яких використовується як органічні добрива.

Королева Єлизавета II, як відомо, розділяла пристрасть свого сина до захисту довкілля, і навіть заборонила використання пластикових соломинок у своїх будинках.

[ + – ] Королева Єлизавети в Сандрінгемі Фото: Instagram sandringham1870

Кожен монарх, який жив у Сандрінгемі, облаштовував територію на свій смак і вносив до неї частинку своєї індивідуальності. Так, королева Єлизавети привезла колекцію рододендронів, камелій та магнолій з Віндзора, ще однієї з її улюблених резиденцій.

Також на території знаходиться дуб, вік якого понад 800 років. На території маєтку є гарне озеро, дуже популярне у туристів.

Однією з найулюбленіших королевою кімнати був Великий салон, прикрашений величезним гобеленом та гарним каміном. Під час різдвяних канікул вона проводила тут вечори з сім'єю.

[ + – ] Великий салон – улюблена кімната покійної королеви Єлизавети Фото: Instagram sandringham1870

Поруч знаходиться Мала вітальня, яка використовувалася для приймання важливих гостей та високопоставлених осіб.

Біла вітальня — одна з найефектніших кімнат. Саме тут було зроблено знімки після хрестин принцеси Шарлотти. Його прикрашає чудовий портрет королеви Олександри й великий рояль.

[ + – ] Біла вітальня Фото: Instagram sandringham1870

Їдальня у Сандрінгемі, де королівська родина збирається за різдвяною вечерею, найпопулярніша серед туристів, головним чином через колір стін. Цей відтінок зеленого став настільки відомим, що навіть отримав власну назву Braemer Green. Стіни їдальні прикрашені іспанськими гобеленами, зокрема гобеленами Гої, подарованими іспанським Альфонсо XII.

[ + – ] Їдальня, де королівська родина збирається на різдвяну вечерю Фото: Instagram sandringham1870

На території маєтку розташовано кілька котеджів, один з яких, Анмер-хол, належить принцу Вільяму та Кейт Міддлтон. Тут вони робили фото для своїх різдвяних листівок. І знімали відео, присвячене 10-й річниці їхнього весілля.

Цікаво, але тут є котедж Йорк, званий також "Котедж холостяка". Тут жили Георг V і Едвард VIII, але всі вони називали котедж "жахливим крихітним будиночком", непридатним для життя. Зараз туристи можуть переконатися, що це цілком затишне житло.

А ще вони можуть зняти на ніч "Котедж садівника", який також розташований на території маєтку.

Нагадаємо, головною подією Різдва в Сандрінгемі стає відвідування королівської родини місцевої церкви. Туди й назад вони йдуть пішки й вітають публіку, що зібралася. Меган Маркл теж встигла взяти участь у цій події, але лише один раз. Потім вона з принцом Гаррі поїхали до США.