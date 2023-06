Шикарна вечірка: як Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткують день народження своєї доньки Лілібет

Експерти вважають, що герцоги Сассекські влаштують на дворіччя дочки "всеамериканське свято" з пресою.

Related video

Сьогодні друга дитина принца Гаррі та Меган Маркл святкує свій другий день народження. І якщо перший день народження Лілібет Діани відзначали досить скромно, то зараз, за словами королівського експерта, Сассекси відсвяткують дволіття Лілі "всеамериканською" вечіркою. Про це пише Daily Mail.

Після того, як вона народилася в червні 2021 року, коли Сассекси жили в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія, Лілібет Діана провела більшу частину свого життя в США та зустрічалася з батьківською стороною сім'ї лише один раз — під час Платинового ювілею королеви Єлизавети минулого року, який випав на її перший день народження.

Тоді її день народження відзначили скромним святом у котеджі Фрогмор. Але другий день народження Лілібет, названої на честь королеви Єлизвети, явно буде "всеамериканською подією".

Адже Меган Маркл і принц Гаррі вже використали всі козирі, щоб привернути до себе увагу, тому цілком імовірно, що вони почнуть використовувати дітей. Раніше вони рідко ділилися подробицями про свою сім'ю, але Арчі та Лілібет з'являлися в документальному фільмі, а також фото дівчинки були опубліковані після хрестин, які відбулися в маєтку принца Монтесіто за 14 мільйонів доларів.

Королівська експертка Дженні Бонд сказала, що другий день народження Лілібет може стати зірковою подією в США.

"Я чекаю побачити трохи знаменитостей і невимушену вечірку, в якій, сподіваюся, братимуть участь і інші малюки. Було б непогано припустити, що в цей день принц зателефонує дідусеві Чарльзу, щоб він міг привітати онуку, а також, сподіваюся, був приготований якийсь подарунок, який доставлять до Монтесіто на її день народження", — зазначила Бонд.

Хрестини Лілібет відбулися без Чарльза та принца Вільяма, хоч їх і запрошували. На вечірці були присутні старші сестри принцеси Діани, леді Джейн Феллоуз і леді Сара МакКоркодейл, а також мати Меган — Дорія Регланд і її хрещений батько Тайлер Перрі. Повідомлялося, що було близько 30 гостей, а торт був таким самим, як і на весіллі Меган і Гаррі, тільки з полуничним кремом.

Торт Лілібет Фото: Instagram violetcakeslondon

Виступив і хор євангелістів, які виконали гімни Oh Happy Day і This Little Light of Mine, які звучали на весіллі Меган і Гаррі.

Передбачається, що цього року день народження Лілібет відзначать у такому ж стилі, але можна сподіватися на більшу кількість знімків.

Один із небагатьох знімків Лілібет з матір'ю Фото: Instagram misanharriman

Минулого року дочка принца Гаррі отримала чимало подарунків. Серед них були рожевий автомобіль VW Beetle, а прихильники Сассексів пожертвували 100 000 доларів на благодійність на її честь. Принц Чарльз, можливо, купив їй гойдалку, схожу на ті, що він купив для принца Джорджа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл усе частіше відвідує вечірки одна, залишаючи принца Гаррі вдома, та буквально випрошує запрошення на прийоми із зірками.