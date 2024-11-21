На святкування 7-річчя хлопчика ніхто не прийшов: мама у сльозах розповіла, що сталось (відео)

Мати була розбита горем після того, як сподівалася, що вечірка на день народження її "проблемного" сина допоможе йому завести друзів, але нікому "не вистачило порядності" прийти.

Мама розіслала запрошення однокласникам свого сина, сподіваючись, що вони приєднаються до святкування його сьомого дня народження, але на свято ніхто не прийшов. Про це пише Daily Star.

Жінка прикрасила будинок і приготувала їжу, але була розчарована тим, що "ні в кого не вистачило порядності" прийти на вечірку Джеймі.

На відео в TikTok, яке зібрало понад чотири мільйони переглядів, засмучена мама детально розповіла про те, що трапилося.

"Ніхто не прийшов на день народження мого сина. Я влаштувала цю вечірку для Джеймі на його 7-й день народження. Проблема в тому, що не всі розуміють Джеймі, а він трохи інший. Йому важко заводити друзів, і я сподівалася, що це стане переломним моментом, і ця вечірка зможе йому допомогти", — розповіла жінка.

На відео видно, що жінка ледь стримувала сльози.

"Я просто розчарована, що інші мами не розуміють, як це важко, і не доклали більше зусиль для того, щоб їхні діти прийшли. Тому що, на жаль, ні в кого не вистачає порядності навіть зателефонувати нам і сказати, що вони не можуть прийти", — підкреслила мама.

Після вечірки Джеймі знайшли у своїй спальні. Він плакав, а батько намагався його заспокоїти.

У коментарях дописувачі здебільшого підтримали маму, а також висловили бажання надіслати щось Джеймі, щоб зробити його день народження особливим.

"Матерям/батькам цих дітей має бути абсолютно соромно за себе! Тому що вони мені огидні. З днем народження, Джеймі", — написав один з них.

Один батько розповів про власний досвід.

"Я водив своїх дітей на всі дні народження, на які їх запрошували. Одного разу я взяв доньку на вечірку до друга, і ніхто не прийшов, але ця дитина відчула себе такою щасливою, коли побачила, що моя донька прийшла на його вечірку", — зазначив чоловік.

Одна особа вказала на можливу причину неявки, зазначивши: "Часи змінюються, в мій час наші вечірки на дні народження були величезними, будь ласка, не думайте, що це тому, що це ваш син, діти просто більше не спілкуються, посилаючи вам любов".

Нагадаємо, жінка купила будинок на колесах за смішні кошти та розповіла про причини такого вчинку.