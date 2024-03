У скандалі з Шоном "Дідді" Комбсом спливло ім'я принца Гаррі

Виявилося, що ім'я герцога Сассекського фігурує в судових документах США, в яких стверджується, що Шон "Дідді" Комбс є сексуальним ґвалтівником. А саме в позові на 30 млн доларів.

Принц Гаррі виявився втягнутий у гучний позов на 30 мільйонів доларів проти відомого репера Шона "Дідді" Комбса. Продюсер, який пред'являє позов реперу за "вечірки з секс-торгівлею", каже, що доступ Дідді до герцога Сассекського та інших знаменитостей підвищив його "легітимність". Раніше в особняках Комбса пройшли обшуки. Про це пише Daily Mail.

Продюсер Родні "Ліл Род" Джонс подав гучний позов проти Дідді і стверджує, що його зв'язок з іншими селебріті та британським принцом, забезпечив йому "легітимність" і високий рівень довіри.

Судові документи, подані в США минулого місяця, не вказують на будь-які правопорушення з боку принца Гаррі. Він не є відповідачем і згадується в 73-сторінковому документі один раз.

Адвокати Ліл Рода стверджують, що гостей залучали на ймовірні вечірки Дідді, пов'язані з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, через його "доступ до знаменитостей, як-от відомі спортсмени, політичні діячі, художники, музиканти та міжнародні високопосадовці, як-от члени королівської сім'ї Великої Британії, принц Гаррі".

Принци Вільям і принц Гаррі зустрічалися з Підді Дідді та Каньє Вестом на вечірці після концерту. Вечірку влаштували самі принци, щоб подякувати всім, хто взяв участь у "Концерті для Діани" на стадіоні Вемблі 2007 року. Однак ім'я принца Уельського не згадується в документах суду. Невідомо, скільки разів Гаррі відтоді зустрічався з репером Дідді, якщо взагалі зустрічався.

Принц Гаррі з Каньє Вестом і Шоном Комбсом

Це сталося за кілька годин після того, як особняки Дідді в Лос-Анджелесі та Флориді зазнали обшуку Міністерства внутрішньої безпеки. Самого репера допитали в аеропорту. А потім його приватний літак полетів на Антигуа, але Шона "Дідді" Комбса на борту не було.

Обшуки у Шона Комбса вдома Фото: Getty Images

Шон Комбс уже зіткнувся з судовими позовами з боку трьох жінок і втратив безліч комерційних угод через ці претензії.

Щонайменше три жінки звинуватили його в насильстві. І один позов, поданий його колишньою дівчиною Кессі Вентура, він врегулював.

Після на нього подав до суду Ліл Род, який спродюсував дев'ять пісень для альбому Дідді "The Love Album: Off the Grid" 2023 року. Продюсер стверджує, що Шон чіплявся до нього, змушував вербувати для нього повій і займатися з ними сексом. При цьому Дідді був у кімнаті і все знімав на відео.

Ліл Род стверджує, що неповнолітні дівчатка і секс-працівниці були частими гостями на домашніх вечірках Комбса, і він бачив, як репер додавав наркотики в їхні напої. Він також стверджує, що у нього є сотні годин відео, які документують "серйозну незаконну діяльність Комбса". Сам Шон "Дідді" Комбс усе заперечує.