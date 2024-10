Справа Пі Дідді: про які злочини репер відверто розповів у текстах своїх треків

Заарештований репер Пафф Дедді, якого звинувачують у багатьох правопорушеннях, у текстах своїх треків сам розповідав про безліч злочинів: примушування до сексу за допомогою зброї, транспортування наркотиків, примушування жінок до їхнього вживання та багато чого ще крутішого.

Звинувачення проти американського репера і продюсера Паффа Дедді зростають, як снігова куля. Поліція заарештувала його в Нью-Йорку наприкінці вересня 2024 року — і відтоді галас навколо справи Пафф Дедді не вщухає. Суть звинувачень зводиться до того, що бізнес-імперія Diddy допомагала реперу скоювати злочини впродовж десятків років — це торгівля людьми з метою секс-експлуатації, секс-ґвалтування дітей обох статей, замовні вбивства, викрадення і зґвалтування жінок. Шон Комбз (справжнє ім'я репера) записував на відео і шантажував жертв. Фокус дослідив факти його біографії та вивчив тексти його композицій з точки зору згадки в них злочинів. На нас чекало чимало відкриттів: адже такого роду артисти навіть хизувалися криміналом у своїх треках.

Чому? Реп у 1994–1998 роках, коли раптом став мейнстримом, був досить цікавим жанром. У США він перетворився на бренд завдяки саме кримінальним реперам, реально пов'язаним із бандами, наркоторгівлею і секс-злочинами. Про це хлопці самі щиро співали. Музики в їхніх треках було замало або вона була запозичена (вони купували фрагменти чужих композицій — семпли). Але публіка цим кримінальникам, що співають, вірила й активно розкуповувала записи як кримінально-документальні трилери — адже половину цих реп-зірок 1990-х справді вбили в розбірках. Розстріляли впритул з автомобілів двох головних реперів того часу: зірку Західного узбережжя Тупака Шакура (1971–1996) і його ворога-конкурента, зірку Східного узбережжя — Біґґі (1972–1997). Репу можна було дати те саме визначення, що й шансону — це музика навколо слів. Тож невипадково на території СНД паралельно в середині 1990-х розквіт жанр блатного шансону, де головною зіркою був Михайло Круг (1962–2002), якого теж застрелили рецидивісти.

Пафф Дедді був ворогом Шакура — його від самого початку звинувачували в тому, що він замовив Тупака, однак сьогодні дедалі частіше Дедді звинувачують і в смерті його друга — Біґґі. Що саме цей сірий кардинал від репу найбільше нагрівся на смерті побратима за жанром.

Пафф Дедді: віхи біографії

Сам Пафф Дедді виконує вкрай середній реперок. Продюсер і бізнесмен він куди більш значний: 2022 року його статки оцінювали в $1 млрд.

Мама — модель, тато — силовик, який став помічником наркобарона і був застрелений. Тож Шону Комбзу було з кого брати приклад. Він глибоко засвоїв принцип: "Зрадити — це не зрадити, це — передбачити".

У 1990-ті ганста-реп брав своїм, як зараз заведено казати, сторітелінгом — викладом цікавих історій. Що такого розповідав у своїх треках "Пыхтящий Папа"?

Почнемо з найвідомішої композиції Пафф Дедді.

Puff Daddy (feat. Faith Evans & 112) — I'll Be Missing You, 1997

Я буду сумувати за тобою — другий сингл Puff Daddy з його дебютного альбому No Way Out, випущеного на лейблі Bad Boy Records.

Текст:

"Здається, ще вчора ми запалювали.

А ще раніше тинялися кварталом у пошуку грошей.

Підлітки з поганою репутацією, які дізналися,

Що життя не завжди таке, яким здається.

Кожну ніч, коли я молюся, кожен крок, який роблю,

Ми сумуємо за тобою, Біґ, … і так буде завжди".

У пісні нічого кримінального немає, крім визнання, що її герої — хлопці з поганою репутацією. Ця лірична штучка — данина пам'яті Дедді вбитому другу — Біґґі.

Усі її знають, але завдяки впізнаваному семплу із суперхіта Стінга "Every Breath You Take" (1983). Ви будете сміятися, але навіть текст про свого товариша теж не Дедді написав: його написав репер Sauce Money. Тобто найпопулярніша річ Паффа Дідді написана не ним: ні музика, ні слова.

Присвячена вона, зрозуміло, The Notorious B.I.G. — найвідомішому реперу Східного узбережжя, який брав безпосередню участь у війні проти реперів Західного. Загинув він так: є докладний опис.

9 березня 1997 року о 00:45 машина з Паффом проскочила на жовте світло світлофора, а автомобіль з Біґґі зупинився на червоне на розі Ферфакс-авеню і бульвару Вілшир у Лос-Анджелесі. Спортивний Chevrolet Impala порівнявся з автомобілем Біґґі. Потім водій Impala — афроамериканець у синьому костюмі та краватці-метелику опустив своє скло і вистрілив 6 разів із напівавтоматичного пістолета. Чотири кулі з шести досягли цілі — Біґґі був убитий на місці. Йому було всього 24 роки.

Впадає в око підозріла деталь, що напад відбувається одразу після від'їзду авто Дедді. Навіщо кілеру чекати?

Тема стосунків Дедді та Біґґі відображається в наступному треку. Це популярна пісенька Паффа вже про конкретні кримінальні справи. Причому вона виконана Дедді 1998 року разом із Біґґі. Як, адже останній уже загинув? Але яких чудес не буває в звукозаписній індустрії.

Puff Daddy (feat. Faith Evans & 112) — I'll Be Missing You

Puff Daddy feat. Notorious B.I.G. & Busta Rhymes — Victory, 31 березня 1998 року

Перемога

Verse 1: Puff Daddy

"Сонце не світитиме вічно.

Але поки воно не зайшло, ми з таким самим успіхом могли б світити разом.

P Diddy і Сім'я. Ти знаєш, хто може краще?

BIG, ти знаєш, що занадто крутий для них.

Я переміг, тому що занадто розумний.

Поки хтось обмовляє, ти згрібаєш куш".

[Verse 2: Notorious B.I.G.]

"У Комісії ти випрошуєш ліцензію на вбивство.

Він ненавидить мене. Він був зі своєю зворушеною дівчиною.

Ти чув про нас, про вбивць, про підозрілих особистостей.

Останнім часом я був тихіше води, нижче трави. Я на поганому рахунку у федеральних служб.

Син Сатани. Кажуть, мої методи розправи жахливі.

Поки ти збентежена, я в будинку твоєї матусі —

Заклеюю їй рот скотчем.

У моїх руках і в мене за поясом пістолет.

Дій, озброюйся, я швидкий на розправу".

Приспів (співають дуетом):

"У нас тут повний п*дець коїться, як не крути…

Де, бл*дь, мої с*чки?

[Verse 3: Puff Daddy]

"Виклади гроші на стіл і перерахуй.

Розбери, розділи і розпливися в усмішці.

Побачимося, чувак. Я збираюся зачаїтися на деякий час в укритті.

Там є ліжко, завалене грошима. Усядуся на них зад**цею…

Сентиментальний убивця. У банді все організовано

У Сім'ю озброєння надходить по всіх каналах".

[Verse 4: Notorious B.I.G.]

"У нас є травка, непромокальні плащі, кастети і прожектори,

Дві опалювальні системи у двомісних літаках, з двома багатими пасажирами.

Сеньйорити, цілуйте нам персні під час зустрічі.

P. Diddy головний у місті. Він не знає жалю.

Метті обірвала зв'язки з постачальниками кокаїну.

Ніякої поваги. Пальба доти, доки від вас мокрого місця не залишиться.

Ви кричите, я залишаю конкурентів позаду.

Ще один день у житті Комісії".

Усе дуже відверто. Комісія, хто не зрозумів, — керівна ланка мафії.

У тексті йдеться про тортури, зізнання у вбивстві, торгівлю наркотиками, спробу домовитися з мафією на вбивство конкурента, торгівлю зброєю, насильницьку розправу, накопичення коштів злочинним шляхом.

Puff Daddy feat. Notorious B.I.G. & Busta Rhymes — Victory

Чому Біґґі співає дуетом із Дедді після своєї загибелі? Пафф використав у своєму треку куплети, записані тим за день до вбивства — адже записи Біґґі належали студії Паффа Bad Boy Records. Однак якщо він же замовив Біґґі, то по-іншому сприймаються заспівані Дедді рядки: "Я переміг, тому що занадто розумний. Поки хтось обмовляє, ти згрібаєш куш". Ми не знаємо, коли він це склав. Можливо, після вбивства Біґґі.

Хто обмовляє? Чимало опубліковано в мережі свідчень: чому Дедді вигідна смерть Біґґі. Головна причина: тому що 24-річний репер хотів піти зі студії Дедді, вважаючи, що своїм мегауспіхом переріс Bad Boy Records. Про це говорять колишні охоронці Дедді. Про це говорить мати Біґґі. Ніякого більшого артиста на лейблі відтоді не з'явилося (і в прямому, і в переносному сенсі — Біґґі був огрядним чоловіком). Біґґі, з огляду на свідчення, хотів укласти угоду "повз касу" Комбза на суму майже $62 млн на кілька альбомів. Дивіться відео, де детально розповідається про цей інцидент. Мати Біґґі з гіркою іронією заявляє, що Комбз купив її дев'ятнадцятирічного сина за $25 тис. Але потім набагато більше заробив на ньому, ніж сам Біґґі. Тому вона не довіряє Дедді, а БІҐ вважав себе обділеним.

Відео про те, чому Пафф Дедді був зацікавлений в усуненні Біґґі

Наступний "криміналовмісний" трек "Папи".

Puff Diddy feat. Nicole — Come to Me, 2006

Іди до мене.

"Чого ти хочеш, наказуй.

Через витрати на наркотики.

Мені не вистачає готівки —

я спустив на них цілий статок.

Де ти, дівчинко?

Я збираюся змусити тебе полюбити мене.

Знаєш, мені не вистачає чогось, я повертаюся,

Туди, де вперше зустрів тебе. Заряджаю пістолет

Палець так і свербить натиснути на курок.

Я збираюся змусити тебе полюбити мене".

У тексті, крім вживання наркотиків, очевидний примус до сексу під загрозою розправи за допомогою зброї.

Puff Diddy feat. Nicole — Come to Me, 2006

І останній розібраний реп.

Puff Daddy feat. Rick Ross, French Montana — Big Homie, 2014

Великий братик

"Я завойовую нову дівку, вона запалювала,

На її кицьці цінник, там вказано — сотня.

Мій посильний кличе мене "сер Комбз".

Мої дівки отримали найреальнішого н*ггера, вона моє відображення.

Я змушую свою дівку перевозити дурь, це моя професія,

Вона ковтає дурь…"

Тут: зізнання в перевезенні наркотиків, примус до транспортування наркотиків і примус до їхнього вживання — останнього в обвинуваченнях проти Комбза — надто багато. І що навіть до дитячого крему, знайденого зараз у його домі у величезних кількостях, додавали заборонені речовини, щоб після втирання жертва втрачала над собою контроль.

У кліпі Дедді розповідає, який він страшенно крутий Великий Брат, хизуючись у рудій шубі з лисиці. Мабуть, усе це вже набридло публіці, тому що у відео всього 117 тис. переглядів — що для його рівня майже нічого.

Puff Daddy feat. Rick Ross, French Montana — Big Homie

Зрозуміло, якщо така людина в чомусь і шукала задоволення, то це була не творчість.

Секс-злочини Дедді відбувалися під час або після так званих його "білих вечірок". На сьогодні загальна кількість офіційних жертв продюсера — 120 осіб, половина з яких чоловіки, половина — жінки, — повідомляє BBC. (Неофіційно адвокати зібрали вже потенційні звинувачення-скарги у 3 тис. осіб). 25 жертв стверджують, що на час насильницьких дій з боку продюсера вони були неповнолітніми. Звинувачення стосуються періоду з 1991 року до 2024. Інциденти відбувалися в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Маямі. За сукупністю статей Дедді загрожує довічний термін.

Відомо, що сім'я Тупака Шакура відновлює розслідування ймовірного зв'язку між смертю артиста і магнатом Diddy. Можливо, не за горами подібне розслідування обставин убивства Біґґі — з боку його сім'ї. Обидва злочини було скоєно однаково: на перехресті під світлофором під'їжджала вельми помітна машина, звідки, не ховаючись, були зроблені кілерами постріли. Обидві справи офіційно нерозкриті, через майже 30 років із моменту скоєння. Воно й зрозуміло: зі статками в $1 млрд можна ретельно замітати сліди. Але чому зараз на Дедді посипалися десятки звинувачень?

Можливо, маса його злочинів сягнула критичної позначки, а, можливо, він перейшов дорогу комусь впливовішому, у якого теж вистачає зв'язків і коштів. Поки що Пафф Дедді зі своїми адвокатами відкидає всі звинувачення.

Якщо ви гадаєте, що Шон Комбз — найжахливіша людина в репі, то це тільки значить, що ви нічого не чули про Шуга Найта, якого так само, наприклад, звинувачували у вбивстві Тупака Шакура. Почитайте у Вікіпедії славну біографію Найта і віра в людство у вас сильно похитнеться. Сьогодні він відбуває 28-річний термін.

Що стосується Паффа Дедді, то поки що йому вдавалося уникати кримінальної відповідальності. І ще різниця між цими продюсерами в тому, що Найт був запеклим здорованем, а Дедді — досить ввічливий, чим привернув до своїх "білих вечірок" перший ряд як зірок Голлівуду, так і великих політиків. Тому-то і скандал навколо Комбза в рази резонансніший — Найт давно став банкрутом, а Дедді перебував донедавна на вершині американської соціальної драбини.