5 знаменитостей, які стали бабусями і дідусями до 50 років (фото)

Прийняття звання бабусі чи дідуся — це віха, яка зазвичай відкладається на більш пізній період життя, але для деяких людей це відбувається трохи раніше, ніж очікувалося. І зірки в цьому плані не є винятком.

У Голлівуді є знаменитості, які в підсумку стали бабусями і дідусями до 50 років і дуже пишаються своїм новим званням. Фокус зібрав інформацію, для яких акторів такий поворот у житті став повною несподіванкою.

Кіфер Сазерленд

Кіфер Сазерленд Фото: Вiкiпедiя

Кіферу Сазерленду було всього 38, коли він став дідусем. У першому шлюбі він став вітчимом дочки своєї дружини Камелії. Дівчинці на ім'я Мішель, на той час було вісім років. Хоча Кіфер і Камелія в кінцевому підсумку розлучилися, він залишився в житті Мішель. Тепер він любить балувати її дітей.

"Найчудовіше в онуках те, що ти їм віддаєш. Тому, коли вони приходять до мене в гості, у мене є мої 5 доларів і 10 доларів, а також трохи шоколаду, кока-коли і всього того, чого їм не належить. Я витрачаю близько двох годин у вихідні на те, щоб погратися і побалувати малюків", — зізнався Кіфер в інтерв'ю 7NEWS.

Джим Керрі

Джим Керрі Фото: Getty Images

Улюбленцю публіки Джиму Керрі було всього 47, коли він уперше став дідусем онука Джексона від своєї доньки Джейн та її тодішнього чоловіка Алекса Сантана. При цьому, Джим визнає, що все ще не відчуває себе таким — і навіть трохи ніяковіє, коли його називають "дідусем" на публіці.

"Я хороший дідусь. Але трохи ніяково на публіці, коли мій онук просто кричить: "Дідусь!". Він не стримується. Але ми приятелі, а він класний чувак", — сказав Джим у Lorraine.

Відтоді у Джейн і її нинішнього чоловіка Чейза Борделона народилося двоє дітей, Логан і Ерін, таким чином Керрі став тричі дідусем.

Вупі Голдберг

Вупі Голдберг Фото: instagram.com/whoopigoldberg

Знаменита акторка Вупі Голдберг досягла багатьох важливих віх у ранньому віці, зокрема стала бабусею. У 1989 році 16-річна дочка Вупі Александреа вперше стала матір'ю — а Вупі було всього 33. Хоча Вупі на той час говорила, що "це було не те, чого я бажала" своїй доньці, вона все одно пишається своїм почесним званням.

Дочка актриси тепер вона сама бабуся, а Вупі — прабабуся. Коли Вупі було 58, її внучка Амара народила маленьку дівчинку на ім'я Чарлі.

"Для мене це найсмішніша річ у світі. Я була бабусею в молодості, а тепер я прабабуся. Я тільки-тільки увійшла в колію бабусі, і все було чудово, а потім прийшла онука і сказала, що в неї буде дитина. Мені хотілося згорнути їй шию", — поділилася Вупі в The Tonight Show.

Чарлі Шин

Чарлі Шин Фото: Getty Images

Актор Чарлі Шин став молодим дідусем у віці 47 років. У 2013 році його старша дочка Кассандра, якій тоді було 28 років, народила дівчинку на ім'я Луна. Після її народження Чарлі сказав TMZ, що він був схвильований тим, що став дідусем, і народження онуки в такому ранньому віці "було для нього потрясінням", але водночас справжнім "подарунком".

Пірс Броснан

Пірс Броснан Фото: piercebrosnanofficial/instagram

Пірс Броснан став дідусем у віці 46 років. Його дочка Шарлотта, яку він удочерив після одруження з її матір'ю Шарлоттою, народила свою першу дитину 1998 року. Пірс каже, що стати дідусем було яскравою подією в його житті.

"Тепер я гордий дідусь. У мені ще багато сил. Життя таке дорогоцінне... Я насолоджуюся своєю чудовою, прекрасною сім'єю, своїми дітьми та онуками", — сказав він The Herald кілька років тому.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що Джастін і Гейлі Бібер уперше стали батьками. Зіркова пара розкрила ім'я дитини. Знамениті бабуся і дідусь новонародженого поспішили привітати його батьків із хвилюючою подією.