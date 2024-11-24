5 знаменитостей, которые стали бабушками и дедушками до 50 лет (фото)

Принятие звания бабушки или дедушки — это веха, которая обычно откладывается на более поздний период жизни, но для некоторых людей это происходит немного раньше, чем ожидалось. И звезды в этом плане не являются исключением.

В Голливуде есть знаменитости, которые в итоге стали бабушками и дедушками до 50 лет очень гордятся своим новым званием. Фокус собрал информацию, для каких актеров такой поворот в жизни стал полной неожиданностью.

Кифер Сазерленд

Кифер Сазерленд Фото: Википедия

Киферу Сазерленду было всего 38, когда он стал дедушкой. В ​​первом браке он стал отчимом дочери своей жены Камелией. Девочке по имени Мишель, в то время было восемь лет. Хотя Кифер и Камелия в конечном итоге развелись, он остался в жизни Мишель. Теперь он любит баловать ее детей.

"Самое замечательное в внуках то, что ты им отдаешь. Поэтому, когда они приходят ко мне в гости, у меня есть мои 5 долларов и 10 долларов, а также немного шоколада, кока-колы и всего того, чего им не положено. Я трачу около двух часов в выходные на то, чтобы поиграть и побаловать малышей", — признался Кифер в интервью 7NEWS.

Джим Керри

Джим Керри Фото: Getty Images

Любимцу публики Джиму Керри было всего 47, когда он впервые стал дедушкой внука Джексона от своей дочери Джейн и ее тогдашнего мужа Алекс Сантана. При этом, Джим признает, что все еще не чувствует себя таковым — и даже немного смущается, когда его называют "дедушкой" на публике.

"Я хороший дедушка. Но немного неловко на публике, когда мой внук просто кричит: "Дедушка!". Он не сдерживается. Но мы приятели, а он классный чувак", — сказал Джим в Lorraine.

С тех пор у Джейн и ее нынешнего мужа Чейза Борделона родилось двое детей, Логан и Эрин, таким образом Керри стал трижды дедушкой.

Вупи Голдберг

Вупи Голдберг Фото: instagram.com/whoopigoldberg

Знаменитая актриса Вупи Голдберг достигла многих важных вех в раннем возрасте, в том числе стала бабушкой. В 1989 году 16-летняя дочь Вупи Александреа впервые стала матерью — а Вупи было всего 33. Хотя Вупи в то время говорила, что "это было не то, что я желала" своей дочери, она все равно гордится своим почетным званием.

Дочь актрисы теперь она сама бабушка, а Вупи — прабабушка. Когда Вупи было 58, ее внучка Амара родила маленькую девочку по имени Чарли.

"Для меня это самая смешная вещь в мире. Я была бабушкой в ​​молодости, а теперь я прабабушка. Я только-только вошла в колею бабушки, и все было замечательно, а потом пришла внучка и сказала, что у нее будет ребенок. Мне хотелось свернуть ей шею", — поделилась Вупи в The Tonight Show.

Чарли Шин

Чарли Шин Фото: Getty Images

Актер Чарли Шин стал молодым дедушкой в ​​возрасте 47 лет. В 2013 году его старшая дочь Кассандра, которой тогда было 28 лет, родила девочку по имени Луна. После ее рождения Чарли сказал TMZ, что он был взволнован тем, что стал дедушкой, и рождение внучки в столь раннем возрасте "было для него потрясением", но в то же время настоящим "подарком".

Пирс Броснан

Пирс Броснан Фото: piercebrosnanofficial/instagram

Пирс Броснан стал дедушкой в ​​возрасте 46 лет. Его дочь Шарлотта, которую он удочерил после женитьбы на ее матери Шарлотте, родила своего первого ребенка в 1998 году. Пирс говорит, что стать дедушкой было ярким событием в его жизни.

"Теперь я гордый дедушка. Во мне еще много сил. Жизнь так драгоценна… Я наслаждаюсь своей замечательной, прекрасной семьей, своими детьми и внуками", — сказал он The Herald несколько лет назад.

Напомним, 24 августа сообщалось, что Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями. Звездная пара раскрыла имя ребенка. Знаменитые бабушка и дедушка новорожденного поспеши поздравить его родителей с волнующим событием.