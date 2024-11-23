Схеми обману: у поліції розповіли, як аферисти розводять українців на гроші в інтернеті

Правоохоронці Сумської області діляться, що лише за останню добу троє громадян постраждали від дій зловмисників. Одна з жінок хотіла на роботу за кордоном, але потрапила на гроші.

Дедалі частіше почали з'являтися повідомлення про шахрайство в мережі. Українців розводять на великі гроші в інтернеті. У поліції Сумської області розповіли про деякі методи зловмисників.

Лише за останню добу в регіоні зафіксували трьох постраждалих від злочинних дій аферистів. Двоє з них втратили гроші під час купівлі та продажу товарів, а ще одна жінка довірилася людині, яка нібито мала влаштувати її на роботу за кордоном.

1 інцидент. 17-річний хлопець намагався купити ноутбук за допомогою маловідомого інтернет-магазину. Вартість товару — понад 19 тисяч гривень і після того, як він оплатив неіснуючий товар наперед, надіславши на банківські картки гроші, нічого у відповідь не прийшло.

2 випадок. У Роменському районі 22-річна жінка продавала магнітолу і так званий покупець зробив усе для того, щоб усі гроші з банківської картки були списані.

"Через злочинні дії шахрая, який нібито намагався придбати в неї магнітолу, вона втратила 4 550 гривень. Гроші списали з її картки після того, як були введені банківські дані, що є конфіденційними", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

3-тя схема афери. Стався інцидент із 58-річною мешканкою Охтирки, яка перерахувала 4 700 гривень невідомому користувачеві в мережі, який через сторінку в соціальній мережі Facebook пообіцяв їй працевлаштування за кордоном.

Гроші нібито потрібні були для того, щоб оформити всі документи, але в один момент аферист зник.

За всіма заявами від постраждалих громадян поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 190 "Шахрайство". Українцям радять бути більш уважними та обережними у своїх діях, щоб не потрапити в тенета аферистів.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що українка переказала аферистові з TikTok 300 тисяч гривень на переїзд до США. За даними правоохоронців, 51-річна жінка із Сумської області кілька місяців спілкувалася з "хірургом із Ємену", який хотів із дітьми переїхати до США. Після отриманих грошей він зник.