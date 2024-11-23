Схемы обмана: в полиции рассказали, как аферисты разводят украинцев на деньги в интернете

Правоохранители Сумской области делятся, что только за последние сутки трое граждан пострадали от действий злоумышленников. Одна из женщин хотела на работу за границей, но попала на деньги.

Все чаще начали появляться сообщения о мошенничестве в сети. Украинцев разводят на большие деньги в интернете. В полиции Сумской области рассказали о некоторых методах злоумышленников.

Только за последние сутки в регионе зафиксировали трех пострадавших от преступных действий аферистов. Двое из них потеряли деньги во время покупки и продажи товаров, а еще одна женщина доверилась человеку, который якобы должен был устроить ее на работу за границей.

1 инцидент. 17-летний парень пытался купить ноутбук с помощью малоизвестного интернет-магазина. Стоимость товара — более 19 тысяч гривен и после того, как он оплатил несуществующий товар наперед, отправив на банковские карты деньги, ничего в ответ не пришло.

2 случай. В Роменском районе 22-летняя женщина продавала магнитолу и так называемый покупатель сделал все для того, чтобы все деньги с банковской карты были списаны.

"Из-за преступных действий мошенника, который якобы пытался приобрести у нее магнитолу, она потеряла 4 550 гривен. Деньги списали с ее карты после того, как были введены банковские данные, которые являются конфиденциальными", — говорится в сообщении правоохранителей.

3-я схема аферы. Произошел инцидент с 58-летней жительницей Ахтырки, которая перечислила 4 700 гривен неизвестному пользователю в сети, который через страницу в социальной сети Facebook пообещал ей трудоустройство за границей.

Деньги якобы нужны были для того, чтобы оформить все документы, но в один момент аферист пропал.

По всей заявлениям от пострадавших граждан полиция открыла уголовные производства по статье 190 "Мошенничество". Украинцам советуют быть более внимательными и осторожными в своих действиях, чтобы не попасть в сети аферистов.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что украинка перевела аферисту из TikTok 300 тысяч гривен на переезд в США. По данным правоохранителей, 51-летняя женщина из Сумской области несколько месяцев общалась с "хирургом из Йемена", который хотел с детьми переехать в США. После полученных денег он пропал.