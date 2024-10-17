Жертва Puff Daddy розповіла, для чого йому знадобилося так багато дитячої олії

За словами позивачки, репер підмішував в олію наркотики. Потрапляючи на шкіру, вони всмоктувалися, і людина ставала малорухливою і не могла чинити опір.

Related video

Що довше триває розслідування у справі Шона Комбса, то більше жахливих фактів виходить на поверхню. Одна з жертв музичного магната Джейн Доу, яка нещодавно разом із п'ятьма іншими потерпілими подала позов проти нього, стверджує, що він нібито використовував дитячу олійку з додаванням препарату для зґвалтування на побаченні, широко відомого як "GBH", щоб "здійснити огидні неузгоджені акти сексуального насильства", пише Page Six.

У позові йдеться про те, що Комбс "особливо любив" Рогіпнол, який є торговою маркою флунітразепаму, препарату, що використовується для лікування важкого безсоння. Він може викликати сонливість і седативний ефект. Позивачка стверджує, що зірка "таємно вживав" препарат в алкогольних напоях, як-от шампанське або коктейлі "лимонна часточка", які подавалися на його диких вечірках.

"Запрошених на вечірку змушували вживати алкогольний напій, що містить GHB, або до входу, або під час вечірки Комбса", — свідчить документ.

Джейн також свідчить, що Puff Daddy обливав "жертв лосьйонами або аналогічними оліями для тіла, також із додаванням GBH, щоб наркотик всмоктувався через шкіру жертви та полегшував можливість скористатися нею, експлуатувати та нападати на нього або на неї".

Ще під час обшуків у маєтках репера "Coming Home" у Маямі та Лос-Анджелесі на початку цього року федерали виявили 1000 пляшок дитячого масла та інших матеріалів, схожих на лубриканти. Марк Агніфіло, адвокат Пі Дідді, заявив, що "тисяча пляшок" — перебільшення, а також стверджував, що, як і інші американці, Комбс купує все потрібне оптом.

Марк Агніфіло заперечує інформацію про 1000 пляшок дитячої олії

В іншій скарзі, поданій раніше, стверджували, що на вечірці, влаштованій репером у жовтні 2021 року, ймовірна жертва відчула "негайний і пригнічувальний" ефект від випивки після вживання всього лише одного алкогольного напою.

"Така поведінка щодо позивача нагадує схему, в якій Комбс і його агенти/співробітники підмішують наркотики жертвам, які нічого не підозрюють, щоб Комбсу було легше здійснити сексуальне насильство над ними", — стверджується в заяві.

Адвокатка Аріель Мітчелл-Кідд, котра представляє іншого обвинувача, заявила, що Комбс зґвалтував її клієнтку, обливши її олією, в яку, можливо, було додано препарат для зґвалтування на побаченні, такий як "GHB".

"Він дістає з сумки, точніше, з поясної сумки, те, що вона вважає якоюсь рідкою субстанцією, і вихлюпує її на неї. І вона спочатку подумала, що це кислота або щось на кшталт того, але потім зрозуміла, що це якесь мастило або масло", — повідомила Мітчелл-Кідд у програмі "Банфілд" на каналі NewsNation.

Раніше Фокус писав, що Puff Daddy не залишає спроб вийти з в'язниці під заставу, подавши третю апеляцію. Суд у його справі призначено на 5 травня 2025 року.