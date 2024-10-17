Жертва Puff Daddy рассказала, для чего ему понадобилось так много детского масла

По словам истицы, рэпер подмешивал в масло наркотики. Попадая на кожу, они впитывались, и человек становился малоподвижым и не мог сопротивляться.

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Чем дольше продолжается расследование в деле Шона Комбса, тем больше ужасающих фактов выходит на поверхность. Одна из жертв музыкального магната Джейн Доу, которая недавно вместе с пятью другими потерпевшими подала иск против него, утверждает, что он якобы использовал детское масло с добавлением препарата для изнасилования на свидании, широко известного как "GBH", чтобы "совершить отвратительные несогласованные акты сексуального насилия и изнасилования", пишет Page Six.

В иске говорится, что Комбс "особенно любил" Рогипнол, который является торговой маркой флунитразепама, препарата, используемого для лечения тяжелой бессонницы. Он может вызывать сонливость и седативный эффект. Истица утверждает, что звезда "тайно употреблял" препарат в алкогольных напитках, таких как шампанское или коктейли "лимонная долька", которые подавались на его диких вечеринках.

"Приглашенных на вечеринку заставляли употреблять алкогольный напиток, содержащий GHB, либо до входа, либо во время вечеринки Комбса", – гласит документ.

Джейн также свидетельствует, что Puff Daddy обливал "жертв лосьонами или аналогичными маслами для тела, также с добавлением GBH, чтобы наркотик впитывался через кожу жертвы и облегчал возможность воспользоваться им, эксплуатировать и нападать на него или на нее".

Еще во время обысков в поместьях рэпера "Coming Home" в Майами и Лос-Анджелесе в начале этого года федералы обнаружили 1000 бутылок детского масла и других смазочных материалов. Марк Агнифило, адвокат Пи Дидди, заявил, что "тысяча бутылок" – преувеличение, а также утверждал, что, как и другие американцы, Комбс покупает все нужное оптом.

Марк Агнифило отрицает информацию про 1000 бутылок детского масла

В другой жалобе, поданной ранее, утверждалось, что на вечеринке, устроенной рэпером в октябре 2021 года, предполагаемая жертва почувствовала "немедленный и подавляющий" эффект от выпивки после употребления всего лишь одного алкогольного напитка.

"Такое поведение по отношению к истцу напоминает схему, в которой Комбс и его агенты/сотрудники подмешивают наркотики ничего не подозревающим жертвам, чтобы Комбсу было легче совершить сексуальное насилие над ними", — утверждается в заявлении

Адвокат Ариэль Митчелл-Кидд, представляющая другого обвинителя, заявила, что Комбс изнасиловал ее клиентку, облив ее маслом, в которое, возможно, был добавлен препарат для изнасилования на свидании, такой как "GHB".

"Он достает из сумки, точнее, из поясной сумки, то, что она считает какой-то жидкой субстанцией, и выплескивает ее на нее. И она сначала подумала, что это кислота или что-то в этом роде, но потом поняла, что это какая-то смазка или масло", – сообщила Митчелл-Кидд в программе "Банфилд" на канале NewsNation.

Ранее Фокус писал, что Puff Daddy не оставляет попыток выйти из тюрьмы под залог, подав третью апелляцию. Суд по его делу назначен на 5 мая 2025 года.