Puff Daddy в третий раз пытается выйти из тюрьмы: детали

Адвокаты Шона Комбса утверждают, что он не представляет опасности для окружающих и будет соблюдать все требования правоохранительных органов.

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Команда адвокатов рэпера Шона Комбса (Puff Daddy) подала третье прошение об освобождении их клиента из-под стражи, уверяя, что он "не представляет угрозы обществу", пишет Daily Mail со ссылкой на полученные документы.

На предыдущем слушании федеральный судья Нью-Йорка отклонил его залог, поскольку Diddy якобы пытался связаться со свидетелями. В апелляции, поданной теперь, юристы Комбса заявили, что он связался с потенциальным свидетелем с одобрения адвоката этого свидетеля, а также что несколько свидетелей на самом деле звонили Шону, а не наоборот.

По словам юристов, Комбс согласился больше не контактировать со свидетелями и проходить еженедельные тесты на наркотики. Они утверждают, что их клиент доказад, что готов подчиниться, сдав свой паспорт, продав свой частный самолет и предложив свой дом за $48 миллионов в качестве залога.

54-летний Комбс, арестованный 16 сентября, находится в Метрополитенском центре заключения в Бруклине с тех пор, как 17 сентября не признал себя виновным в федеральных обвинениях в том, что он использовал свою "власть и престиж", чтобы склонить женщин-жертв к употреблению наркотиков и тщательно подготовленным сексуальным представлениям с мужчинами-работниками секс-индустрии на мероприятиях, получивших название "Freak Offs".

Другие предполагаемые жертвы уже подали иски против Комбса, включающие обвинения в сексуальном насилии.

Адвокат Тони Бузби из Хьюстона ранее заявил, что он представляет 120 человек, которые выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против магната хип-хопа. Подапчи исков юрист ожидает в течение следующего месяца, причем большинство из них будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Бузби описал жертв как 60 мужчин и 60 женщин, и что 25 из них были несовершеннолетними на момент совершения преступлений. Один человек заявил, что ему было 9 лет, когда он подвергся насилию. Обвинения охватывают период с 1991 года по 2024-й годы.

Ранее о невиновности своего сына утверждала мать рэпера Дженис Комбс. Она призвала общественность не осуждать его, пока он не даст показания в суде.

Тем временем некоторые из голливудских знаменитостей, которые были гостями скандальных вечеринок Комбса, уже договариваются с жертвами, чтобы не доводить дело до суда, и платят им компенсацию.

Напомним, Фокус писал, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме.