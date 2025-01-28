"Дубинский вышел под залог": в соцсетях перепутали нардепа и бизнесмена из Днепра

Под залог в 60 миллионов гривен вышел бизнесмен Леонид Дубинский. Но в Telegram-каналах решили, что речь о скандальном нардепе Александре Дубинском.

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В соцсетях и Telegram-каналах распространяется информация о том, что якобы под залог в 60 млн гривен вышел народный депутат Александр Дубинский. Но оказалось, что это новость о бизнесмене из Днепра. Фокус разобрался в ситуации.

Под залог вышел днепропетровский бизнесмен Леонид Дубинский, задержанный по делу о хищении выделенных на реконструкцию водопровода на Днепропетровщине средств.

Сейчас сообщение уже удалено Фото: Скриншот

"На счет Высшего антикоррупционного суда поступили 60 млн грн залога, внесенного за бизнесмена, которому недавно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", — сказала представительница ВАКС (Высшего антикоррупционного суда) Олеся Чемерис.

Братья Дубинские Фото: Скриншот

Сейчас во исполнение постановления ВАКС на Дубинского возложили ряд обязанностей, в том числе он должен сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

НАБУ задержало Леонида Дубинского 22 января. Он один из известных братьев-предпринимателей из Каменского, которых разыскивают за махинации с недвижимостью в США.

Следствие считает его организатором преступной группы, которая завладела средствами на общую сумму более 129 миллионов гривен, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

А нардеп Александр Дубинский остается под стражей.

Дело Дубинского — что известно

13 ноября 2023 года СБУ сообщила, что собрала доказательства для объявления подозрения в госизмене Александру Дубинскому. По данным следствия, он распространял фейки относительно высшего военно-политического руководства Украины, в частности, о якобы вмешательстве чиновников в президентские выборы в США 2019 года.

Александр Дубинский в зале суда Фото: Dubinsky.pro

В СБУ сообщили, что нардеп под позывным "Буратино" входил в состав преступной организации, которую сформировало Главное управление генштаба вооруженных сил России (ГРУ).

Дубинскому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

3 августа правоохранители провели обыски у нардепа. Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу. 6 ноября Печерский райсуд Киева отправил Дубинского под круглосуточный домашний арест.

Напомним, также Александра Дубинского подозревают в подделке документов для выезда за границу. Ему грозит до трех лет лишения свободы.