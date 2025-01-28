"Дубинський вийшов під заставу": в соцмережах переплутали нардепа та бізнесмена з Дніпра

Під заставу в 60 мільйонів гривень вийшов бізнесмен Леонід Дубинський. Але у Telegram-каналах вирішили, що мова про скандального нардепа Олександра Дубинського.

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В соцмережах та Telegram-каналах розповсюджується інформація про те, що нібито під заставу в 60 млн гривень вийшов народний депутат Олександр Дубінський. Але виявилось, що це новина про бізнесмена із Дніпра. Фокус розібрався у ситуації.

Під заставу вийшов дніпропетровський бізнесмен Леонід Дубинський, затриманий по справі щодо розкрадання виділених на реконструкцію водогону на Дніпропетровщині коштів.

Нині повідомлення вже видалене Фото: Скриншот

"На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 60 млн грн застави, внесеної за бізнесмена, якому нещодавно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави", – сказала представниця ВАКС (Вищого антикорупційного суду) Олеся Чемерис.

Брати Дубинські Фото: Скриншот

Наразі на виконання ухвали ВАКС на Дубинського поклали низку обов'язків, у тому числі він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

НАБУ затримало Леоніда Дубинського 22 січня. Він один з відомих братів-підприємців із Кам'янського, яких розшукують за махінації із нерухомістю у США.

Слідство вважає його організатором злочинної групи, яка заволоділа коштами на загальну суму понад 129 мільйонів гривень, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

А нардеп Олександр Дубінський лишається під вартою.

Справа Дубінського — що відомо

13 листопада 2023 року СБУ повідомила, що зібрала докази для оголошення підозри в держзраді Олександру Дубінському. За даними слідства, він поширював фейки щодо вищого військово-політичного керівництва України, зокрема, щодо нібито втручання високопосадовців у президентські вибори у США 2019 року.

Олександр Дубінський в залі суду Фото: Dubinsky.pro

У СБУ повідомили, що нардеп під позивним "Буратіно" входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Дубінському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

3 серпня правоохоронці провели обшуки у нардепа. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. 6 листопада Печерський райсуд Києва відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, також Олександра Дубінського підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.