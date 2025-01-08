Вивіз родича з України: у ДБР розповіли, за що судитимуть Дубінського

Правоохоронці стверджують, що в серпні 2022 року Олександр Дубінський організував незаконний виїзд за кордон брата цивільної дружини. Чоловікові дали завдання — перевезти елітне авто нардепа до Відня.

Related video

Держбюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського та його експомічника у справі про організацію незаконного переправлення особи через кордон України. Обвинувальний акт уже передали до суду, заявили у ДБР.

ДБР і СБУ виявили злочинну схему в листопаді 2023 року. Нардеп у змові з колишнім помічником, який зараз працює керівником громадської організації "Медіаоборона", у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата цивільної дружини, стверджують правоохоронці.

Родич виїхав з України до Молдови автомобілем через один із пропускних пунктів. Підставою для перетину кордону слугували документи в системі "Шлях", виписка з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд з України для водіїв, які возять товари для потреб ЗСУ.

Дозвіл було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої з ним громадської організації, ідеться в тексті повідомлення.

"Родич після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював і повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту", — розповіли в ДБР.

Правоохоронці зазначають, що чоловік встиг вдруге скористатися цією схемою і вже не повертався в Україну. У 2023 році він виїхав за кордон як водій волонтер за такими ж документами від ОВА.

За словами слідчих, за вказівкою Дубінського чоловік мав прибути до Кишинева і чекати подальших інструкцій з перевезення елітного авто нардепа з автостоянки аеропорту Кишинева до Відня, столиці Австрії.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Дубінський розповідав про арешт майна його матері за клопотанням ДБР. За його словами, квартиру, отриману від держави 1983 року, заарештовано.

ЗМІ раніше писали, що Дубінський разом з екснардепом Андрієм Деркачем готували пресконференцію за завданням ГРУ Росії. Свідок говорив, що Деркач, Дубінський і експрокурор Костянтин Кулик проводили захід для дискредитації влади України і президента США Джо Байдена.